رئیس جمهور آمریکا در خصوص شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره اعلام کرد: اگر چنین اتفاقی رخ دهد، به آقای وتو تبدیل می‌شوم.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که گویا از شکست هم حزبی هایش در انتخابات میان دوره‌ای کنگره به دلیل اقداماتی نظیر شکست در تجاوز پرهزینه به ایران آگاه است، امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در خصوص باخت احتمالی جمهوری‌خواهان در این انتخابات گفت: اگر چنین اتفاقی رخ دهد، به آقای وتو تبدیل می‌شوم.

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: البته در مقاطعی نیز توافق‌هایی خواهیم کرد. این اولین باری نیست که چنین اتفاقی می‌افتد؛ یعنی رئیس جمهوری دارید که (اکثریت در) سنا و مجلس نمایندگان را در اختیار ندارد. بعد از یکی ۲ ماه که همه چیز وتو شد، آن‌ها (دموکرات ها) احتمالا می‌آیند و توافقی انجام خواهیم داد.

دونالد ترامپ، گفت: نباید نگرانی از این بابت وجود داشته باشد.... اگر فرصتی مهیا شود، دوباره دوست دارم (در تصدی ریاست جمهوری) حضور یابم. ۲ سال باقیمانده دوره من هم زمان زیادی است.

به گزارش الجزیره، ترامپ در این مصاحبه ادعا کرد: برخی مسائل در ایران همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند!