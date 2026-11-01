کد خبر: 1387920
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۱
سیاست » اخبار کلی

تسلیت وزیر کشور درپی درگذشت استاندار اسبق تهران

3 وزیر کشور در پیامی درگذشت حسین طاهری، از استانداران ادوار را تسلیت گفت.

جوان آنلاین: اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی درگذشت حسین طاهری، از استانداران ادوار تهران را تسلیت گفت.

متن پیام مومنی به این شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم حسین طاهری، از استانداران باسابقه و چهره‌های خدوم عرصه مدیریت اجرایی کشور را به خانواده محترم و همکاران ایشان تسلیت عرض می‌کنم. آن مرحوم علاوه بر مسئولیت استانداری در طول سالیان متمادی، در مجمع استانداران ادوار نیز در به اشتراک گذاشتن تجارب و کمک به دولت‌های مختلف نقش آفرین بود؛ ان‌شاءالله این خدمات، توشه سفر آخرت ایشان باشد. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر مسئلت دارم.

اسکندر مومنی

وزیر کشور

برچسب ها: وزیر کشور ، پیام تسلیت ، اسکندر مومنی
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