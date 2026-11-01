هشدار یمن درباره تأسیسات آرامکو و حریم هوایی عربستان

یک منبع نظامی یمن با هشدار به سرمایه‌گذاران در تأسیسات شرکت نفتی آرامکو، اعلام کرد که این تأسیسات در تیررس نیرو‌های مسلح یمن قرار دارند و سرمایه‌گذاری در آنها با خطر زیان همراه است.

جوان آنلاین: یک منبع نظامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری سبأ به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی درباره استفاده از حریم هوایی عربستان هشدار داد.

به گزارش ایرنا، این منبع اعلام کرد که استفاده از حریم هوایی عربستان به‌استثنای آسمان مکه مکرمه و مدینه منوره، ممنوع است.

این منبع نظامی تاکید کرد که تأسیسات آرامکو در تیررس نیرو‌های مسلح یمن قرار دارند و سرمایه‌گذاری در آنها می‌تواند به خسارت منجر شود.

این هشدار درحالی صادر شده است که طی روز‌های گذشته حملات متقابل میان عربستان سعودی و نیرو‌های مسلح یمن تشدید شد.

هم‌زمان درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های وابسته به عربستان در خاک یمن نیز در چند محور به‌ویژه در محور تعز ادامه دارد.