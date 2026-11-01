سرمربی تراکتور با اشاره به شرایط دشوار این تیم در مسیر حضور در لیگ نخبگان آسیا تأکید کرد: با وجود تمام مشکلات و نبود همکاری لازم، شاگردانم برای ارائه بهترین عملکرد و کسب موفقیت تلاش خواهند کرد.

جوان آنلاین: به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، جواد نکونام در نشست خبری پیش از دیدار مقابل نفتچی ازبکستان، اظهار داشت: به هر حال، ما شرایط سختی را برای هر بازی پشت سر می‌گذاریم و فردا نیز یکی از بازی‌های سخت ما خواهد بود. تمرکزمان روی این مسابقه است و امیدوارم با تمرکز بالا و ارائه کیفیت خوب، بتوانیم به موفقیت برسیم.

وی ادامه داد: شرایطی که برای تیم ما به وجود آمده، ایده‌آل نیست و هیچ همکاری با تیم ما صورت نمی‌گیرد. از این بابت شرایط سختی را تجربه می‌کنیم.

نکونام در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به سپری شدن برخی از بازی‌های سخت تراکتور در لیگ نخبگان آسیا، آیا می‌توان به صعود از این مرحله امیدوار بود، بیان کرد: در این سطح از فوتبال آسیا، بازی آسانی وجود ندارد و همه تیم‌ها قدرتمند هستند. قوانین فوتبال کشورمان در خصوص بازیکنان، دست تیم‌های ایرانی را بسته است؛ در حالی که حریفان با تمرکز و بازیکنانی با کیفیت بالا در این رقابت‌ها حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: اولویت ما این است که بهترین عملکردمان را ارائه دهیم. با این حال، انتخاب اول ما لیگ نخبگان آسیا نیست. تلاش می‌کنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم و به مرحله بعد صعود کنیم، اما با توجه به شرایطی که امسال از نظر اقتصادی و بازیکنی با آن مواجه هستیم، تمام تمرکزمان بر موفقیت در لیگ برتر است.

همچنین مهدی شیری، هافبک تیم فوتبال تراکتور، در نشست خبری پیش از دیدار مقابل نفتچی ازبکستان، اظهار داشت: بازی بسیار سخت و سنگینی مقابل نفتچی پیش رو داریم. شناخت خوبی از حریف داریم و امیدوارم با تمام توان و تمرکز وارد زمین شویم و به موفقیت لازم دست پیدا کنیم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه دیدار مقابل الشمال، تیمی که الهلال را شکست داد، یا العین که معمولاً با نتایج پرگل به پیروزی می‌رسد، کدام‌یک برای تراکتور دشوارتر بوده است، گفت: هر بازی در سطح لیگ نخبگان آسیا شرایط خاص خودش را دارد. پیش از هر چیز باید بگویم اگر امسال میزبانی مسابقات را در کشور خودمان بر عهده داشتیم، شرایط‌مان بسیار بهتر می‌شد.

وی ادامه داد: بازی‌های لیگ نخبگان آسیا بسیار مهم هستند و در این رقابت‌ها تیمی موفق‌تر خواهد بود که اشتباهات کمتری داشته باشد و از تمرکز بالاتری برخوردار باشد. نفتچی تیمی سختکوش و دونده است و ما نیز تمام توانمان را به کار می‌گیریم تا از دقیقه نخست، بازی را با فشار بالا آغاز کنیم.

شیری در خصوص دیدار مقابل العین نیز گفت: العین یکی از بازی‌های سخت ما بود؛ چراکه بازیکنان باکیفیتی دارد و در ورزشگاه خود جو سنگینی ایجاد کرده بودند. تیم‌های کشور‌های حوزه خلیج فارس هزینه‌های زیادی انجام داده و بازیکنان باکیفیتی جذب کرده‌اند. بازی مقابل چنین تیم‌هایی برای باشگاه‌های ایرانی دشوار شده است و با توجه به این شرایط، فاصله سطح تیم‌های اماراتی و کشور‌های حوزه خلیج فارس با تیم‌های ایرانی افزایش یافته است.

هافبک تیم فوتبال تراکتور در خصوص خستگی ناشی از سفر‌های طولانی نیز خاطرنشان کرد: در هر بازی شرایط سختی را تجربه می‌کنیم و اگر می‌توانستیم در کشور خودمان میزبان باشیم، شرایط بسیار بهتر می‌شد.