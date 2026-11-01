علّت اعتراضات آلمان از زبان نماینده پوتین

نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری با کشور‌های خارجی گفت افزایش قیمت انرژی در اتحادیه اروپا، به اعتراضات در سراسر آلمان دامن می‌زند.

جوان آنلاین: کریل دیمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشور‌های خارجی عصر یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همانطور که پیش‌بینی می‌شد، افزایش قیمت انرژی اتحادیه اروپا ناشی از قطع غیرمسئولانه گاز روسیه است.»

به گزارش ایسنا، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در ادامه افزود: «این موضوع همچنین توسط سیاست‌های مهاجرتی انتحاری و مقاومت سرسختانه بوروکرات‌های اتحادیه اروپا در برابر اشتباهات تشدید می‌شود.»

اعتراضات جوانان روز شنبه در ۳۴ شهر آلمان برگزار شد و بیش از ۱۸۴ هزار نفر در آن شرکت داشتند. خواسته‌های اصلی معترضان شامل اصلاحات آموزشی، اقدام برای رسیدگی به افزایش هزینه‌های زندگی و عدم بازگشت به خدمت اجباری سربازی در آلمان بوده است.