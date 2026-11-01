یک رسانه آمریکایی گزارش داد که احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران نگرانی‌های فزاینده‌ای را در میان نظامیان آمریکایی در خاورمیانه ایجاد کرده و آنها همچنان در وضعیتی آسیب‌پذیر هستند.

جوان آنلاین: تارنمای واشنگتن‌سان امروز (یکشنبه) نوشت که نگرانی‌های فزاینده‌ای در میان نظامیان آمریکایی مستقر در خاورمیانه و کهنه‌سربازان جنگ‌های پیشین در این منطقه وجود دارد مبنی بر اینکه تشدید تنش‌ها می‌تواند منجر به اقدامات تلافی‌جویانه شده و درگیری‌ای را که ماه‌ها به طول انجامیده، طولانی‌تر کند.

به گزارش ایرنا، یک مقام آمریکایی آگاه به این تارنما گفت: نیرو‌های نظامی همچنان در وضعیتی آسیب‌پذیر به سر می‌برند که در هر لحظه ممکن است اتفاقات دوباره تکرار شوند. آنها نمی‌توانند احساس امنیت واقعی داشته باشند. در طول این جنگ، ما از سامانه‌های پیشرفته‌ای برخوردار بوده‌ایم، اما این سامانه‌ها بی‌نقص نیستند.

به نوشته این رسانه، ایران اوایل سال جاری آسیب‌های قابل‌توجهی به پایگاه‌های آمریکا در کشور‌هایی نظیر کویت و بحرین وارد کرد که به گفته این مقام آمریکایی و سایر منابع، این تصور رایج در میان نظامیان را که استقرار در آن مناطق نسبتا امن است، در هم شکست.

طبق اعلام وزارت جنگ آمریکا، از زمان آغاز جنگ توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ماه فوریه (اسفند ۱۴۰۴)، دست‌کم ۲۳ نظامی کشته و ۸۶۵ نفر زخمی شده‌اند.

واشنگتن سان به نقل از منتقدان دولت آمریکا عنوان کرد که این آمار احتمالا کمتر از واقعیت است، زیرا پنتاگون با استناد به «امنیت عملیاتی»، از انتشار آمار دقیق تلفات و تایید برخی از حملات ایران خودداری کرده است.

برخی از اعضای جامعه نظامی به واشنگتن سان گفته‌اند که در گفت‌و‌گو‌های غیررسمی پیرامون این جنگ، بر خطرات و فرسودگی نیرو‌ها تاکید می‌شود به‌ویژه آنکه شماری از نظامیان آمریکایی همچنان در تاسیساتی حضور دارند که تا حدی تخریب شده‌اند.

یکی از نیرو‌های ذخیره که پیش‌تر به خاورمیانه اعزام شده بود، اظهار داشت که در حلقه ارتباطی آنها که شامل همکاران در حال خدمت نیز می‌شود، مخالفت شدیدی با آغاز دور جدیدی از تبادل آتش با ایران وجود دارد و نسبت به رهبری نظامی نیز تردید‌هایی دیده می‌شود.

علاوه بر این، یک نیروی ذخیره ارتش اظهار داشت که «همه نگران» اقدام پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در برکناری «برت سیلویا»، یکی از برنامه‌ریزان ارشد و مورد احترام نظامی هستند که پنتاگون او را به افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده متهم کرده است.