کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ ایران بر سکوی سوم ایستاد

جوان آنلاین: رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان روز‌های ۷ لغایت ۱۰ آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی شهر آستانه در کشور قزاقستان برگزار شد و تیم ایران با کسب ۲ طلا، ۱ نقره و ۳ برنز و ۱۳۳ امتیاز، عنوان سومی مسابقات را کسب کرد.

برای تیم ملی ایران، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا و محمد نخودی در وزن ۷۹کیلوگرم به مدال نقره رسیدند. رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در وزن ۷۴ کیلوگرم و حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز به مدال برنز دست یافتند.

رده‌بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۱- آمریکا ۱۹۴ امتیاز، ۲- روسیه ۱۸۵ امتیاز، ۳- ایران ۱۳۳ امتیاز، ۴- آذربایجان ۸۸ امتیاز، ۵- ژاپن ۴۷ امتیاز، ۶- قرقیزستان ۴۳ امتیاز، ۷- قزاقستان ۴۰ امتیاز، ۸- گرجستان ۳۶ امتیاز، ۹- مغولستان ۳۵ امتیاز و ۱۰- کره‌شمالی ۳۰ امتیاز

رده‌بندی انفرادی:

۵۷ کیلوگرم: ۱- اسپنسر لی (آمریکا) ۲- رومن گیلرمو براوو یانگ (مکزیک) ۳- ابوبکر موتالیف (روسیه) و هان (کره شمالی)

۶۱ کیلوگرم: ۱- احمد جوان (ایران) ۲- زائور اوگویف (روسیه) ۳- کوانگ کیم (کره شمالی) و مارکوس بلیز (آمریکا)

۶۵ کیلوگرم: ۱- بون باست (آمریکا) ۲- وازگن توانیان (ارمنستان) ۳- رحمان عموزاد (ایران) و عباس گادژی ماگمادوف (روسیه)

۷۰ کیلوگرم: ۱- ابراگیم ابراگیموف (روسیه) ۲- ارنازار آکماتعلی‌یف (قرقیزستان) ۳- تولگا تومور اوچیر (مغولستان) و زین رترفورد (آمریکا)

۷۴ کیلوگرم: ۱- اینالبک شریف (روسیه) ۲- نورکوژا کایپانوف (قزاقستان) ۳- امیرمحمد یزدانی (ایران) و یوشینوسوکه آئویاگی (ژاپن)

۷۹ کیلوگرم: ۱- لوی هاینس (آمریکا) ۲- محمد نخودی (ایران) ۳- اسماعیل خانیف (روسیه) و محمدحبیب کادزیماگومدوف (بلاروس)

۸۶ کیلوگرم: ۱- کایل دیک (آمریکا) ۲- آرسنی دژی‌یف (آذربایجان) ۳- مالیک شاوایف (قرقیزستان) و ولادیمری گامکلرلیدزه (گرجستان)

۹۲ کیلوگرم: ۱- امان الله گادجیماگومدوف (روسیه) ۲- ترنت هیدلی (آمریکا) ۳- علی ماگومدوویچ تسوکایف (آذربایجان) و میریانی مایسورادزه (گرجستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- کایل اسنایدر (آمریکا) ۲- آرش یوشیدا (ژاپن) ۳- حسن یزدانی (ایران) و عبدالرشید سعدالله‌یف (روسیه)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- امیرحسین زارع (ایران) ۲- عبدالله کوربانوف (روسیه) ۳- گئورگی مشویلدیشویلی (آذربایجان) و وایت هندریکسون (آمریکا)