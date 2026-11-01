بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران درگذشت

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062d\u0645\u06cc\u062f \u0639\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u0633\u0627\u0628\u0642 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627 \u067e\u06cc\u0631\u0627\u0647\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0639\u0647\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u0648 \u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0631\u0627 \u0647\u0645 \u062f\u0627\u0634\u062a \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u0622\u0641\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u0633\u0644\u06cc\u0645 \u06a9\u0631\u062f.