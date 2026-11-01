نخودی برای چهارمین بار نایب قهرمان جهان شد؛ طلسم طلا!

جوان آنلاین: در جریان دیدار‌های رده‌بندی و فینال ۴ وزن پایانی کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در قزاقستان، محمد نخودی آزادکار وزن ۷۹ کیلوگرم ایران و دارنده ۳ مدال نقره و ۲ برنز جهان، در دیدار فینال مقابل لوی هاینس دارنده مدال نقره بزرگسالان جهان و طلای امید‌های جهان، از آمریکا به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و برای چهارمین مرتبه به مدال نقره جهان دست یافت تا طلسم طلا نگرفتن او ادامه داشته باشد.

نخودی پیش از این در دور مقدماتی این وزن که روز گذشته شنبه برگزار شد، نخست مقابل اکرم‌اف از تاجیکستان ۱۰ بر صفر به برتری رسید. وی سپس آمیروس از لتونی را ۱۲ بر ۲ از پیش رو برداشت و در سومین مبارزه نیز مقابل ماگومد حبیب کادی ماگمدوف کشتی‌گیر روسی الاصل بلاروس و نایب قهرمان المپیک ۶ بر ۴ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. نخودی در این مرحله نیز مقابل جبرییل گادژیف دارنده مدال برنز امید‌های جهان از آذربایجان با نتیجه ۹ بر ۵ به برتری رسید و راهی فینال شد.

امیرمحمد یزدانی در ۷۴ و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم، دیگر نمایندگان ایران در ۴ وزن پایانی هستند که تا دقایقی دیگر برای کسب مدال برنز به مصاف رقبایشان می‌روند.

میلاد والی زاده دیگرنماینده ایران در ۴ وزن پایانی بود که پیش از این از دور مسابقات کنار رفت.

پیش از این و در ۶ وزن نخست این مسابقات، احمد محمدنژاد جوان در ۶۱ و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا رسیدند و رحمان عموزاد در ۶۵ و حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شدند.

سینا خلیلی در ۷۰ و کامران قاسمپور در وزن ۸۶ کیلوگرم نیز از دور مسابقات کنار رفتند.