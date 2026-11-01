تخریب منازل جنوب لبنان از سوی رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: به نقل از النشره، منابع لبنانی از حملات توپخانه رژیم صهیونیستی به شرق شهرک کفرتبنیت و حومه شهرک عیتا الجبل در بنت جبیل خبر دادند.

همچنین منابع لبنانی به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به وادی الحجیر و القصیر در جنوب لبنان اشاره کردند.

منابع لبنانی اعلام کردند که پهپاد‌های اسرائیلی وارد برخی منازل در روستا‌های تولینف دیرکیفا و حداثا شدند. یک پهپاد اسرائیلی در نزدیکی بالکن منازل در شهرک تولین در فاصله نزدیک مشاهده شد.

همزمان منابع لبنانی فیلمی از تخریب منازل در شهرک زوطر شرقی در جنوب لبنان منتشر کردند.