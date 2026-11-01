وزیر خارجه مصر اعلام کرد قاهره با هدف جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بروز درگیری نظامی، تماس‌های دیپلماتیک خود با تهران، واشنگتن و ریاض را افزایش داده است.

جوان آنلاین: وزیر امور خارجه مصر در گفت‌و‌گو با شبکه اسکای‌نیوز عربی اعلام کرد قاهره با هدف جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بروز درگیری نظامی، تماس‌های دیپلماتیک خود با تهران، واشنگتن و ریاض را فشرده کرده است.

به گزارش ایرنا، بدر عبدالعاطی همچنین از رایزنی‌های دیپلماتیک فشرده مصر با هماهنگی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه و پاکستان برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش بحران نظامی در منطقه خبر داد.

وزیر امور خارجه مصر تأکید کرد مصوبه پارلمان این کشور درباره یمن به معنای اعزام نیرو‌های نظامی مصر به این کشور نیست.

عبدالعاطی با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک قاهره برای برقراری آتش‌بس در یمن اطهار داشت: مصر درصدد است زمینه کاهش تنش‌ها و بازگشت به تفاهمات قبلی را فراهم کند.

وی ابراز امیدواری کرد در روز‌های آینده، صدای عقلانیت بر تنش‌ها غلبه کند و طرف‌های درگیر بار دیگر به مسیر مذاکره و گفت‌و‌گو بازگردند.

سیدعباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز (یکشنبه) در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به سفر هیاتی از ایران به قطر اظهار کرد این سفر در سطح معاون وزیر امور خارجه انجام شد و هدف آن ادامه رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری بود که طی هفته‌های گذشته نیز در تهران حضور داشتند.

وی با بیان اینکه اساسا در این سفر طراحی برای مذاکره با طرف آمریکایی انجام نشده بود، گفت: در حال حاضر، رایزنی‌ها درباره طرح دو روزه با میانجی‌های مذاکرات ادامه داشته و در مسیر اجراست، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم و دستیابی به نتیجه به پاسخ‌هایی بستگی دارد که طرف مقابل به پرسش‌های ما می‌دهد.

عراقچی گفت: ما تلاش خود را در این مسیر انجام می‌دهیم و امیدواریم عقلانیت در طرف مقابل وجود داشته باشد تا دیپلماسی را به مسیر‌های دیگر ترجیح دهد.