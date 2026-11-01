مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا ضمن تاکید بر راه‌حل دو دولتی درباره فلسطین، به دیگر مسائل جهان نیز اشاره کرد و گفت جنگ بر سر تایوان برای همه فاجعه‌بار خواهد بود.

جوان آنلاین: جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در دولت جو بایدن عصر یکشنبه در گفت‌و‌گو با رسانه خبری «ورلد ویو» عنوان کرد: «من به یک کشور مستقل فلسطینی با حقوق و شهروندی برابر برای همه اعتقاد دارم. این نتیجه چیزی است که باید بتوانید از هر کشور جهان در مورد آن اجماع گسترده‌ای به دست آورید؛ و ما باید به تلاش برای یافتن راهی جهت پیشبرد آن دیدگاه برای خاورمیانه بازگردیم.»

سالیوان درباره مسائل مربوط به چین و تایوان گفت: «جنگ بر سر تایوان برای همه فاجعه‌بار خواهد بود. به همین دلیل است که باید از آن جلوگیری کنیم. وقتی ما وارد شدیم، چین اساسا سعی کرد به ما بگوید: شما باید انتخاب کنید. ما یا رقابت خواهیم کرد یا همکاری خواهیم کرد، و اگر شما رقابت را انتخاب کنید، دیگر همکاری وجود نخواهد داشت؛ و ما گفتیم: متاسفم، اما این گونه جواب نمی‌دهد. شما باید بتوانید هر دو را همزمان انجام دهید.»

او درباره مسائل داخلی ایالات متحده گفت: «ما یک جمهوری مشروطه هستیم که ریشه در عقیده‌ای دارد که به نظر من، آبراهام لینکلن، اولین بار آن را با لغو اعلامیه استقلال و به ویژه مقدمه آن برای برتری به عنوان داستان نهایی آمریکا، متبلور کرد. به نظر من، تلاش برای جایگزینی آن ایده اساسی، جواب نخواهد داد، زیرا فکر می‌کنم عمیقا در روح آمریکایی ریشه دوانده است.»

مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در پایان افزود: «ما باید با دموکراسی‌های همفکر در سراسر جهان همکاری کنیم تا جهان را به مکانی بهتر تبدیل کنیم. اکنون نباید این کار را از طریق جنگ‌های تغییر رژیم انجام دهیم. من معتقدم که ما این کار را کردیم و باید دوباره صفحه جنگ‌های پس از یازده سپتامبر را ورق بزنیم.»