حماس: حمله به پلیس غزه جنایت جنگی عمدی است

جنبش حماس حملات رژیم صهیونیستی به پلیس در مواصی خان‌یونس و بمباران غزه را جنایت جنگی عمدی خواند.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای به حملات ظهر امروز ارتش رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد. در این بیانیه، هدف قرار دادن شماری از نیرو‌های پلیس در منطقه مواصی خان‌یونس و بمباران شهر غزه، «جنایت جنگی عمدی» خوانده شده است.

حماس این حملات را بخشی از جنایت‌های مستمر رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین دانست و تأکید کرد که هدف از آنها جلوگیری از بازگشت زندگی و امنیت به نوار غزه است.

بر اساس بیانیه این جنبش، در حمله به نیرو‌های پلیس در منطقه مواصی خان‌یونس پنج نفر به شهادت رسیدند. در بمباران شهر غزه نیز سه نفر، از جمله یک پدر و فرزندش، شهید شدند و شماری دیگر از شهروندان زخمی شدند.

حماس در ادامه، هدف قرار دادن عمدی و مکرر نیرو‌های پلیس غیرنظامی را در حین انجام وظایفشان برای حفظ نظم و امنیت، تلاشی برای مختل کردن روند بهبود شرایط و بازگرداندن ثبات به نوار غزه و گسترش هرج‌ومرج در این منطقه توصیف کرد.

این جنبش این اقدامات را در راستای سیاست «کوچ اجباری» دانست که به گفته آن، دشمن در پی تحمیل آن بر ملت فلسطین است.

در بخش دیگری از بیانیه، با اشاره به سکوت بین‌المللی آمده است: «سکوت بین‌المللی و ناتوانی در مقابله با این جنایت‌های هولناک، رژیم اشغالگر و دولت نتانیاهو، جنایتکار جنگی، را به ادامه سیاست‌های کشتار، تخریب و محاصره تشویق می‌کند». حماس افزود که این سیاست‌ها با هدف آواره کردن ملت فلسطین از سرزمین خود دنبال می‌شود.

این جنبش در پایان، بار دیگر از میانجی‌ها، کشور‌های ضامن توافق آتش‌بس و همه طرف‌های ذی‌ربط خواست برای متوقف کردن «سلسله جنایت‌ها و اقدامات تروریستی روزانه علیه ملت فلسطین» فوراً اقدام کنند.

جنبش حماس همچنین خواستار آن شد که دولت دشمن اشغالگر به اجرای مفاد توافق آتش‌بس ملزم شود، حفاظت لازم از مردم فلسطین تأمین و ورود کمک‌های بشردوستانه و امدادی به این مردم تضمین شود.