جوان آنلاین: به نقل از راشاتودی، سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) در بیانیه‌ای اعلام کرد: عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان روز یکشنبه اول نوامبر ۲۰۲۶ (۱۰ آبان ۱۴۰۵) در نشستی مجازی، شرایط بازار جهانی نفت و چشم‌انداز آن را بررسی کردند.

به گزارش ایرنا، این هفت کشور تصمیم گرفتند سطح تولید مجاز نفت خود را برای دسامبر در همان میزان تعیین‌شده برای سپتامبر حفظ کنند.

در بیانیه اوپک آمده است که این کشور‌ها بار دیگر بر تعهد جمعی خود برای پایبندی کامل به توافق همکاری اوپک‌پلاس تأکید کردند.

بر اساس این بیانیه، هفت کشور یادشده به برگزاری نشست‌های ماهانه برای بررسی شرایط بازار نفت ادامه می‌دهند و نشست بعدی آنها ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۸ آذر ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد.

هفت کشور یادشده در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) کاهش داوطلبانه تولید نفت را در چارچوب توافق اوپک‌پلاس پذیرفته بودند. این کشور‌ها در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) روند بازگرداندن کاهش داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای را تکمیل کردند.

با این حال، بخشی دیگر از کاهش تولید، به میزان حدود دو میلیون بشکه در روز، همچنان برای بخش عمده اعضای ائتلاف تا پایان سال ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۵) برقرار است. اوپک‌پلاس همچنین در حال بررسی ظرفیت تولید اعضا برای تعیین مبنا‌های سهمیه‌بندی سال ۲۰۲۷ (۱۴۰۶) است.