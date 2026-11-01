رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تکمیل تعمیرات ۱۰۲ هزار واحد تعمیراتی در جنگ‌های اخیر تا پایان ماه خبر داد و گفت: هزار و ۲۰۰ واحد تخریبی در جنگ‌های اخیر تا پایان ۱۴۰۶ تکمیل و تحویل می‌شود.

جوان آنلاین: منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده در جنگ رمضان اظهار کرد: از مجموع بیش از ۱۰۳ هزار واحد آسیب‌دیده، حدود ۱۰۲ هزار واحد نیازمند تعمیر و یک‌هزار و ۲۰۰ واحد نیازمند احداث مجدد هستند که عملیات تعمیر این واحد‌ها تا پایان آبان‌ماه و چهار ماه زودتر از برنامه پیش‌بینی‌شده به پایان می‌رسد.

وی افزود: تاکنون حدود ۷۰۰ واحد احداثی پروانه ساخت دریافت کرده و وارد مرحله اجرا شده‌اند و بیش از ۲۰ واحد نیز تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، رئیس بنیاد مسکن با اشاره به برنامه‌ریزی برای تکمیل واحد‌های احداثی تصریح کرد: بنیاد مسکن برنامه دارد تمامی این واحد‌ها را تا پایان سال ۱۴۰۶ به اتمام برساند. همچنین تغییر محل ساخت و افزایش تراکم برای برخی از واحد‌های تخریب‌شده در جنگ رمضان در حال پیگیری است.

۲۲۰ هزار واحد مسکونی در قالب خانه امید ساخته می‌شود

خواجه‌دلویی با اشاره به اجرای طرح «خانه امید» گفت: احداث ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح خانه امید به‌عنوان هدف و برنامه اصلی بنیاد مسکن در سال جاری تعیین شده است. تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار واحد از این طرح وارد مرحله اجرا شده‌اند و در مراحل مختلف ساخت، از پی‌کنی تا اجرای اسکلت، قرار دارند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری استان‌ها در تأمین زمین و بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ بیان کرد: بخشی از منابع مورد نیاز این اقدامات قرار است از محل مولدسازی تأمین شود؛ ازاین‌رو مدیران کل بنیاد مسکن در استان‌ها باید همکاری لازم را داشته باشند و اراضی اختصاص‌یافته برای مولدسازی را در همین راستا به کار بگیرند.

واگذاری زمین به ۶ هزار متقاضی روستایی انجام می‌شود

رئیس بنیاد مسکن اهمچنین درباره واگذاری اراضی در روستا‌ها یادآور شد: واگذاری زمین برای ۶ هزار واحد باقی‌مانده بود که این اقدام ظرف چند ماه آینده انجام خواهد شد.

خواجه‌دلویی در پایان خاطرنشان کرد: امسال ۲۰ هزار واحد مسکونی در محدوده روستا‌ها به طرح جوانی جمعیت اختصاص داده می‌شود.