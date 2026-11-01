حماس: هدف رژیم صهیونیستی ممانعت از بازگشت زندگی عادی به نوار غزه است

جنبش حماس با محکوم کردن حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به گروهی از نیرو‌های پلیس در خان یونس، تأکید کرد که هدف این رژیم ممانعت از بازگشت زندگی عادی و امنیت به نوار غزه است.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المنار، جنبش حماس در بیانیه‌ای، حمله نیرو‌های اشغالگر به گروهی از نیرو‌های پلیس در منطقه مواصی شهر خان یونس در جنوب نوار غزه و شهادت پنج نفر از آنها و نیز بمباران شهر غزه را که به شهادت سه نفر از جمله یک پدر و فرزندش و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر شد، محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: این حملات یک جنایت جنگی عمدی است که به کارنامه جنایت‌های مستمر علیه ملت فلسطین افزوده شد و هدف از آن جلوگیری از بازگشت زندگی و امنیت به نوار غزه و تکمیل جنگ نسل‌کُشی است که فلسطینیان همچنان از فجایع آن رنج می‌برند.

حماس افزود: هدف قرار دادن عمدی و مکرر نیرو‌های پلیس غیرنظامی در حین انجام وظایف خود برای حفظ نظم و امنیت، تلاشی برای جلوگیری از بازگشت ثبات به نوار غزه و ایجاد هرج و مرج در آن و بخشی از سیاست کوچاندن اجباری فلسطینیان است که رژیم اشغالگر سعی در تحمیل آن بر ملت فلسطین را دارد.

در بیانیه مذکور همچنین آمده است: سکوت بین‌المللی و ناتوانی در مقابله با این جنایت‌ها، رژیم اشغالگر و کابینه بنیامین نتانیاهو – جنایتکار جنگی- را به ادامه سیاست‌های کشتار، ویرانی و محاصره ترغیب می‌کند.

حماس همچنین از میانجی‌گران و کشور‌های ضامن توافق آتش‌بس و همه طرف‌های مربوطه خواست تا برای توقف سلسله جنایت‌ها و عملیات‌های تروریستی روزمره علیه ملت فلسطین، ملزم کردن کابینه رژیم اشغالگر به اجرای مفاد توافقنامه، ارائه حمایت لازم از فلسطینیان و تضمین دسترسی فلسطینیان به کمک‌های بشردوستانه، اقدام فوری انجام دهند.