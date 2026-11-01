جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، کریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه گذاری و همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های خارجی و رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم مسکو در واکنش به خبر غارت فروشگاه‌ها در شهر فرانکفورت آلمان، در جریان اعتراضات به افزایش هزینه‌های زندگی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همان‌طور که انتظار می‌رفت، قیمت بالای حامل‌های انرژی در اتحادیه اروپا به دلیل خودداری غیرمسئولانه از گاز روسیه، به معنای صنعت زدایی، ناآرامی و غارت است.

به گزارش مهر، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در ادامه اضافه کرد: این رابطه علت و معلولی همچنین ناشی از اقدامات مهاجرتی خودویرانگر و امتناع سرسختانه از اصلاح اشتباهات است.

این در حالیست که در جریان اعتراضات شب گذشته در آلمان به ویژه فرانکفورت مغازه‌ها به غارت رفتند.

در تصاویر منتشر شده از این تحولات افرادی که چهره‌های خود را پوشانده‌اند وارد مغازه‌هایی که می‌شوند که شیشه‌های آنها شکسته شده و کالا‌های موجود را با خود می‌برند.

این اعتراضات در آلمان علیه تبعیض و شکاف اجتماعی برگزار شده است.

پیشتر نیز چنین تصاویری از فرانسه مخابره شده بود به طوری که مغازه‌های لوکس این کشور توسط معترضان به غارت رفت.