طبق افشاگری شبکه عبری، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پی ناکامی تلاش‌ها برای جلب حمایت رقبای سیاسی خود، تصمیم گرفته مسیر برگزاری انتخابات زودهنگام را در پیش بگیرد و از تلاش برای تشکیل دولت جدید صرف‌نظر کند.

جوان آنلاین: شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقام‌های مطلع گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تصمیم گرفته است در مرحله کنونی از تلاش‌ها برای تشکیل دولت صرف‌نظر و برای برگزاری انتخابات جدید اقدام کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، این مقام‌ها اعلام کردند که این تصمیم شامل کنار گذاشتن گزینه تشکیل دولت وحدت و همچنین گزینه تشکیل دولت با مشارکت آویگدور لیبرمن و نفتالی بنت نیز می‌شود.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو پس از آن به این نتیجه رسید که گادی آیزنکوت با پیوستن به یک دولت وحدت موافقت نخواهد کرد و در پی آن تصمیم گرفت مسیر انتخابات جدید را دنبال کند.

کانال ۱۴، یک کانال طرفدار نتانیاهو، به نقل از متی توچفلد، تحلیلگر سیاسی خود گزارش داد که نتانیاهو بر دو موضوع اصلی تمرکز خواهد کرد: اول، یافته‌های تحقیقات شین بت و موساد در مورد دخالت خارجی و تزریق بودجه از منابع ناشناس به انتخابات و دوم، وضعیت امنیتی ناپایدار پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده در روز سه‌شنبه.

این تحلیلگر گفت که نتانیاهو سعی خواهد کرد از این دو موضوع برای وادار کردن به برگزاری انتخابات جدید سوءاستفاده کند، زیرا معتقد است که جناح راست در چنین سناریویی قدرت خواهد گرفت و اگر تحقیقات ادعا‌های دستکاری را ثابت کند، دولت او به عنوان یک دولت اضطراری تا زمان تشکیل یک جایگزین، پابرجا خواهد ماند.

نیمرود الیران اسپاچ، مشاور استراتژیک نیز، با اشاره به لغو انتخابات بیت شمش در سال ۲۰۱۳ به همین دلیل، افزود که انتخابات در حوزه‌های رأی‌گیری که سوءظن به تأمین مالی خارجی مطرح است، مجدداً برگزار خواهد شد.

کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی پنج‌شنبه اعلام کرد پس از شمارش ۱۰۰ درصد آرای انتخابات، ائتلاف به رهبری بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی کنست را به دست آورده است.

طبق این نتایج در مقابل، ائتلاف تغییر به ریاست گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی کسب کرده‌اند.

با توجه به اینکه اکثریت پارلمانی در کنست ۱۲۰ عضوی به ۶۱ کرسی نیاز دارد، ائتلاف نتانیاهو به‌تنهایی از حد نصاب لازم برای تشکیل کابینه برخوردار نیست و وضعیت آینده کابینه او به معادلات ائتلافی و امکان جلب حمایت دیگر جریان‌ها وابسته خواهد بود.