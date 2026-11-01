جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، شهروندان بلغارستان برای انتخاب رئیس جمهور و معاون وی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند.

به گزارش مهر، رقابت در این مرحله میان ۲ زوج انتخاباتی شامل ایلیانا یوتووا، رئیس‌جمهور کنونی و کریل والچف، معاون پیشنهادی وی در برابر آندری گیوروف، نخست وزیر پیشین و جورجی کادف، نامزد معاونت ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.

برندگان این انتخابات برای یک دوره ۵ ساله انتخاب خواهند شد. رأی‌گیری از ساعت ۷ صبح امروز آغاز شد و تا ساعت ۲۰ به وقت محلی ادامه دارد.

بر اساس آمارها، ۶ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۲۵ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند یوتووا سیاست رادف (رومن رادف، نخست‌وزیر بلغارستان) را ادامه دهد؛ سیاستی که بلغارستان را در مسیر اروپایی نگه می‌دارد، اما همزمان خواستار بهبود روابط با روسیه و لغو تحریم‌هاست. یوتووا و رادف هر دو خواستار راه‌حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین شده‌اند.