رویداد‌های ویران‌کننده و درگیری‌های جهانی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، در مجموع حدود ۶۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد کرده‌اند در حالی که پیامد‌های انسانی و اقتصادی این بحران‌ها همچنان بر دوش جهان سنگینی می‌کند.

جوان آنلاین: تارنمای خبری «نیوز۲۴» با استناد به داده‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی نوشت که ابهامات ناشی از درگیری‌های جهانی از جمله جنگ اوکراین و جنگ (خودخواسته) آمریکا علیه ایران، فرصت‌های تجاری بسیاری را از میان برده است.

به گزارش ایرنا، این تحولات در شرایطی رقم خورده که تنش‌ها در تنگه هرمز، قیمت نفت را به‌شدت افزایش داده و محدودیت‌های پروازی، بخش‌های گسترده‌ای از حریم هوایی جهان را تحت‌الشعاع قرار داده است.

جان دِنتون، دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی، دیپلمات پیشین استرالیایی و از چهره‌های پرسابقه دنیای تجارت، می‌گوید که «این ابهامات فشار چشمگیری بر اقتصاد جهانی وارد کرده است.»

وی اضافه کرد: پارسال یعنی در سال ۲۰۲۵، ارزش فعالیت‌های اقتصادی ازدست‌رفته حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بود. امسال این رقم به حدود ۳۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

به گفته دنتون، «در نتیجه فقدان اطمینان و قطعیت، در مجموع نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار (۸۵۰ میلیارد دلار استرالیا) از فعالیت‌های اقتصادی از بین می‌رود.»

این پسرفت اقتصادی در شرایطی به جهان تحمیل می‌شود که صندوق بین‌المللی پول ناچار شده است پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان را به ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۳.۲ درصد در سال آینده کاهش دهد.

به باور دنتون، «صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی بازگشایی تنگه هرمز در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ و افزایش رشد اقتصادی به ۳.۷ درصد در سال آینده، فرضی بسیار خوش‌بینانه را مبنای برآورد‌های خود قرار داده است. اما حتی در چنین شرایطی هم، رشد اقتصادی از سطحی که به آن نیاز داریم عقب خواهد ماند.»

دنتون یادآور شد که «تجارت جهانی همچنان رو به افزایش است، اما فضای حاکم بر کسب‌وکار‌های جهان به اندازه‌ای قوی نیست که بتواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی شود. مسئله اصلی ابهام است و این ابهام و عدم قطعیت اکنون به اوج خود رسیده است.»

وی اضافه کرد: مدت‌ها بود که شاهد چنین حجم گسترده‌ای از درگیری‌ها نبودیم و این درگیری‌ها درست در زمانی رخ می‌دهند که نهاد‌هایی که می‌توانند به مدیریت بهتر حکمرانی بهتر و یافتن راه‌حل‌های موثرتر برای پایان دادن به آنها کمک کنند، در آن سطحی که باید، کارآمد نیستند.