وزیر امور خارجه با اشاره به تداوم رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری درباره طرح دو روزه تنگه هرمز، گفت: رایزنی‌ها در حال انجام است، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم چرا که این نتیجه به پاسخ‌هایی بستگی دارد که طرف مقابل به پرسش‌های ما می‌دهد.

جوان آنلاین: سیدعباس عراقچی در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر هیأتی از جمهوری اسلامی ایران به قطر اظهار کرد: این سفر در سطح معاون وزیر امور خارجه انجام شد و هدف آن ادامه رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری بود که طی هفته‌های گذشته نیز در تهران حضور داشتند.

وی با بیان اینکه اساساً در این سفر طراحی برای مذاکره با طرف آمریکایی انجام نشده بود، گفت: در حال حاضر، رایزنی‌ها درباره طرح دو روزه با میانجی‌های مذاکرات ادامه داشته و در مسیر اجراست، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم و دستیابی به نتیجه به پاسخ‌هایی بستگی دارد که طرف مقابل به پرسش‌های ما می‌دهد.

عراقچی یادآور شد: ما تلاش خود را در این مسیر انجام می‌دهیم و امیدواریم عقلانیت در طرف مقابل وجود داشته باشد تا دیپلماسی را به مسیر‌های دیگر ترجیح دهد.

وی با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همه سناریو‌ها خاطرنشان کرد: دستورات فرمانده معظم کل قوا خطاب به فرماندهان ارشد نظامی، اراده جمهوری اسلامی ایران را به‌روشنی نشان داد. نیرو‌های مسلح ما نیز مأموریت کاملاً مشخصی دارند و با بهره‌گیری از تجربیات دو جنگ گذشته، بسیار قوی‌تر از قبل هستند.

وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان به صورت همزمان آماده دفاع و دیپلماسی است و اینکه آمریکایی‌ها چه مسیری را انتخاب کنند، به عقلانیت آنها بستگی دارد.