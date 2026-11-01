تحرکات هرتزوگ برای ممانعت از برگزاری انتخابات مجدد رژیم صهیونیستی

رئیس رژیم صهیونیستی، از نمایندگان احزاب این رژیم خواست که برای جلوگیری از برگزاری انتخابات جدید، به راه‌حل‌های نوآورانه روی آورند.

جوان آنلاین: به نقل از النشره، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، از نمایندگان احزاب این رژیم خواست که برای جلوگیری از برگزاری انتخابات جدید، به راه‌حل‌های نوآورانه روی آورند.

به گزارش مهر، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نوشت که «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه رایزنی با احزاب پیروز انتخابات کنست (پارلمان) درباره تشکیل کابینه جدید را آغاز می‌کند.

این رایزنی‌ها پس از اینکه رئیس کمیته انتخابات مرکزی این رژیم نتایج رسمی را به رئیس این رژیم در روز چهارشنبه بدهد، شروع خواهد شد.

به نوشته این رسانه مدت زمان رایزنی‌ها هنوز مشخص نیست، اما این مذاکرات قبلاً دو روز طول می‌انجامید.

به نوشته این روزنامه، هرتزوگ روز چهارشنبه با نمایندگان احزاب به منظور اتخاذ تصمیمی درباره نامزدی که مأمور تشکیل کابینه آتی خواهد شد، رایزنی خواهد کرد.

در همین ارتباط هرتزوگ خطاب به نمایندگان احزابی که در نشست‌های چهارشنبه شرکت خواهند کرد، گفت: بیایید راه‌حل‌های نوآورانه پیدا کنیم تا از برگزاری مجدد انتخابات جلوگیری کنیم.

کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی بامداد جمعه، نتایج نهایی و رسمی بیست و ششمین دوره انتخابات کنست را اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام‌شده، اردوگاه تحت ریاست «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر کنونی رژیم اسرائیل ۵۳ کرسی و اردوگاه رقیب به ریاست «گادی آیزنکوت» رئیس حزب «یاشار» ۴۸ کرسی به دست آوردند. همچنین فهرست‌های عربی در مجموع ۱۹ کرسی از کرسی‌های کنست را به خود اختصاص دادند.

شبکه تلویزیونی «کان» رژیم صهیونیستی پیش از این در گزارشی درباره نتایج انتخابات اخیر کنست اعلام کرد که این انتخابات بار دیگر استمرار شکاف‌های اجتماعی و هویتی در بین توده صهیونیست‌ها را آشکار کرد.

بر اساس این گزارش، اختلافات مرتبط با هویت و تعلق اجتماعی، بیش از ناکامی‌های امنیتی و اقتصادی بر انتخاب‌های رای دهندگان و تعیین گرایش‌های سیاسی آنان تأثیر گذاشته است.