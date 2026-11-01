کد خبر: 1387856
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۷
جامعه » اخبار كلی

پیگیری حقوق بیماران خاص در دستور کار ستاد حقوق بشر

بیماران معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، از پیگیری مطالبات بیماران خاص در مراجع داخلی و بین‌المللی خبر داد.

جوان آنلاین: ناصر سراج، یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، با مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد فعّال در حوزه بیماران خاص از جمله انجمن تالاسمی، انجمن حمایت از بیماران پروانه‌ای، انجمن اتیسم، انجمن هموفیلی و انجمن ام اس، در ستاد حقوق بشر دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش مهر، سراج در این دیدار پس از شنیدن اظهارات نمایندگان سمن‌های مذکور و در جریان قرار گرفتن مشکلات مطروحه از سوی آنها، گفت: هر انسانی با دیدن درد و رنجی که بیماران خاص تحمّل می کنند، متأثر می‌شود، اما متأسفانه آمریکا و کشورهای مدعی حقوق بشر به خاطر سیاست‌ها و منافع زیاده خواهانه خود با جان یک عده کودک بی‌گناه و بیماران خاص بازی می‌کنند و آن‌ها را از نیازهای اساسی و انسانی محروم می‌کنند.

وی با تأکید براینکه ما به ادعاهای حقوق بشری و حقوق بشردوستانه‌ کشورهای غربی امیدی نداریم، افزود: همه می دانیم که حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ابزاری است در دست آمریکا و حامیانش. جهانیان دیدند که وقتی دادستان دیوان کیفری بین المللی و یا گزارشگر ویژه حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی موضع‌گیری کردند، نتوانستند تاب بیاورند و آنها را عزل و تحریم کردند.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه خاطرنشان کرد: شما با خدمت به بیماران خاص و با وجود تمام سختی‌هایی که بر سر راه‌تان است باز به کار خود ادامه می دهید و هر لحظه ایثار می‌کنید. ما نیز به عنوان معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر به سهم خود تلاش می‌کنیم هم مسؤولیت‌های خود را جامه عمل بپوشانیم و هم مطالبات این بیماران را در مراجع داخلی و بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد تا هم ندای مظلومیت این کودکان را به گوش دنیا برسانیم و هم بتوانیم از مراجع مختلف حقوق آن‌ها را استیفا کنیم.

برچسب ها: بیماران ، بیماران خاص ، حقوق بشر
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