آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدهای پیچیده

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروهای مسلح دانش و آمادگی خود را بیش از پیش برای مقابله با تهدیدهای پیچیده و جنگ‌های ترکیبی ارتقا می‌دهند.

جوان آنلاین: امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در دوره معارف جنگ دانشگاه شهید ستاری اظهار داشت: مأموریت دریانوردی ناوگروه ۸۶ حاصل ماه‌ها برنامه‌ریزی و تلاش تخصصی کارکنان نیروی دریایی بود و با وجود شرایط دشوار اقیانوسی، با سربلندی به انجام رسید و نام ایران را در تاریخ دریانوردی کشور ثبت کرد.

به گزارش مهر، دریادار ایرانی با تأکید بر توانمندی و تعهد کارکنان این نیرو، حضور ناوگروه ۸۶ در بنادر کشورهای گوناگون را فرصتی برای معرفی فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی دانست و گفت: رفتار حرفه‌ای و پای‌بندی کارکنان به ارزش‌های دینی و اخلاقی، جلوه‌ای از اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.

فرمانده نداجا با اشاره به اهمیت خودباوری، ایمان و امید در مواجهه با تهدیدها تصریح کرد: اراده و استقامت در کنار ایمان و امید، از مؤلفه‌های اساسی موفقیت هستند و نیروهای مسلح با تکیه بر این ظرفیت‌ها، دانش و آمادگی خود را بیش از پیش برای مقابله با تهدیدهای پیچیده و جنگ‌های ترکیبی ارتقا می‌دهند.