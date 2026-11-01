کد خبر: 1387851
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۷
سیاست » اخبار کلی

سخنگوی سپاه: در جنگ جدید دیگر محدودیت جغرافیایی نداریم

سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: شناسایی اهداف جدید و طراحی عملیات در جغرافیای جدید در دستور کار است.

جوان آنلاین: سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در چهارمین همایش نماز سپاه ثارالله استان کرمان با بیان اینکه "در حال جنگ با پلیدترین رژیم دنیا هستیم."، اظهار کرد: مقاطعی از این جنگ را پشت‌سر گذاشته‌ایم و در این مراحل به پیروزی‌هایی دست یافته‌ایم.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به نخستین سطح پیروزی در این جنگ افزود: نخستین سطح پیروزی آن است که ما مانع رسیدن دشمن به اهدافش شدیم. دشمن با هدف ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی و تجزیه ایران وارد میدان شد، اما در این هدف شکست خورد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: دشمن امروز در باز کردن خلیج فارس و تنگه هرمز با مشکل مواجه شده است. معیار سنجش پیروزی و شکست دشمن، شناخت اهدافی است که دنبال می‌کرد و دشمن در اهداف خود در جنوب ایران شکست خورده و امروز به مذاکره و میانجیگری روی آورده است.

شکست راهبردی آمریکا در منطقه

محبی با اشاره به دومین شکست دشمن در این جنگ گفت: دومین شکست، شکست راهبردی دشمن در مبنا و فلسفه حضور آمریکا در منطقه و جهان است.

وی اضافه کرد: آمریکا مدعی بود که امنیت آزاد کشتیرانی و جریان انرژی را تأمین می‌کند، اما با وجود در اختیار داشتن بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان و چند دهه حضور در منطقه خاورمیانه، حتی نتوانست برای چند ساعت تنگه هرمز را باز کند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تصریح کرد: دنیا فهمید که آمریکا کوچک‌تر از آن است که بتواند امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز را تأمین کند.

محبی با اشاره به تناقض‌گویی‌های ارتش آمریکا بیان کرد: دکترین ارتش آمریکا بر ایجاد پایگاه در منطقه و وعده تأمین امنیت به کشورهای منطقه استوار بود، اما امروز این پایگاه‌ها توسط ایران تخریب شده و به عاملی ضد امنیت برای کشورهای میزبان تبدیل شده‌اند.

وی ادامه داد: آمریکا حتی نتوانست امنیت پایگاه‌های خود را تأمین کند، چه برسد به اینکه بخواهد امنیت کشورهای منطقه را تأمین کند.

شکست تصویرسازی اطلاعاتی و نظامی آمریکا

وی با اشاره به شکست تصویرسازی آمریکا از توان اطلاعاتی خود اظهار کرد: آمریکا در ذهن دنیا این تصویر را ایجاد کرده بود که از یک سرویس اطلاعاتی فناورانه برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند پایگاه‌های اطلاعاتی آن را کشف کند، اما ایران اسلامی این پایگاه‌ها را شناسایی و کشف کرد و مورد حمله قرار داد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: دنیا فهمید که اطلاعات آمریکا قابل شناسایی و ردیابی است و این یک شکست بزرگ برای این کشور محسوب می‌شود.

وی راجع به توانمندی‌های نظامی آمریکا گفت: در این جنگ به‌توفیق الهی، عالی‌ترین فناوری نظامی آمریکا در حوزه هوایی، یعنی جنگنده اف‌ـ‌35، به زیر کشیده شد.

سخنگوی سپاه تصریح کرد: بزرگ‌ترین فناوری آمریکا در دریا را نیز صید کردیم و تمام دنیا فهمیدند که فناوری نظامی آمریکا برتر نیست و این کشور توخالی است؛ امروز دنیا فهمیده است کشوری که نمی‌تواند از خودش دفاع کند، چگونه می‌خواهد از سایر کشورها دفاع کند.

هژمونی آمریکا در جهان شکست خورده است

وی با اشاره به شکست اقتصادی آمریکا در این جنگ گفت: شکست دیگر آمریکا در حوزه اقتصاد بود، این کشور با تغییر نظام پولی دنیا و بالا و پایین کردن قیمت دلار، جهان را تحت فشار قرار می‌داد، اما امروز خودش گرفتار شده و در اقتصاد نیز شکست خورده است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه هژمونی آمریکا در دنیا شکست خورده است، خاطرنشان کرد: این جنگ نشان داد که آمریکا شکست‌پذیر است و حتی قابلیت دفاع از خودش را هم ندارد.

محبی با یادآوری حمله به مدرسه میناب و جنایت‌های صورت‌گرفته ابراز کرد: آمریکا با حمله به مدرسه میناب و جنایت‌هایی از این قبیل، آبروی خود را برده است و دیگر هیچ مرجعیتی در دنیا ندارد.

نیروهای مسلح آماده پاسخ قاطعانه به دشمن هستند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فرماندهان ارشد نظامی گفت: این رهنمودها باب جدیدی از جنگ را آغاز کرد و امروز نیروهای مسلح آماده‌تر از گذشته، آماده پاسخگویی قاطعانه به دشمن هستند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه در جنگ با آمریکا هیچ محدودیت جغرافیایی وجود ندارد، افزود: یک میدان وسیع برای آسیب زدن به دشمن و رسیدن به بازدارندگی کامل تعریف شده است.

محبی با تشریح مفهوم بازدارندگی حداکثری بیان کرد: بازدارندگی حداکثری یعنی از این به بعد هیچ کشوری نتواند علیه ایران موضع سیاسی داشته باشد، چه برسد به اینکه طمع به خاک کشور داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شناسایی اهداف جدید و طراحی عملیات برای جغرافیای جدید را در دستور کار خود قرار داده است.

برچسب ها: سردار محبی ، جنگ ایران و آمریکا ، منطقه جغرافیایی ، اهداف نظامی
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