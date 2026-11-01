کد خبر: 1387848
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۶
سیاست » اخبار کلی

اعلام آمادگی وزیر دفاع برای اجرای قاطع تدابیر فرمانده کل قوا

ث وزیر دفاع با تأکید بر اجرای رهنمودهای راهبردی فرمانده کل قوا، از برنامه‌های این وزارتخانه برای ارتقای آمادگی رزمی، تقویت توانمندی‌های بومی و توسعه فناوری‌های دفاعی خبر داد.

جوان آنلاین: در پیام مهرداد اخلاقی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آمده است: تدابیر و فرامین راهبردی فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، خطاب به فرماندهان ارشد نیروهای مسلح را با دقت و اهتمام دریافت کرده‌ایم. این تدابیر، نقشه راه و جهت‌گیری راهبردی مجموعه دفاعی کشور را در مقطع پیش‌رو ترسیم کرده و مسئولیت ما را در صیانت از امنیت، استقلال و اقتدار ملی سنگین‌تر ساخته است. تأکید می‌کنیم که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نه‌تنها در دریافت و درک این رهنمودها، بلکه در عملیاتی‌سازی، تحقق میدانی و تبدیل آن‌ها به دستاوردهای ملموس دفاعی، خود را متعهد و مسئول می‌داند. همه ظرفیت‌های سازمانی، صنعتی، علمی و فناورانه وزارت دفاع در خدمت تحقق این تدابیر قرار خواهد گرفت.

در ادامه این پیام آمده است: ما ارتقای آمادگی رزمی هوشمندانه و تحقق راهبرد پاسخ فوری، مؤثر و متناسب به هرگونه تهدید، در هر نقطه و بدون محدودیت جغرافیایی را با قاطعیت دنبال می‌کنیم. شتاب‌بخشی به چرخه طراحی، تولید و تأمین تجهیزات و تسلیحات دفاعی، تقویت زیرساخت‌های صنعتی و فناورانه و ارتقای توان پشتیبانی از نیروهای مسلح، در کانون اقدامات ما قرار دارد. پیام ما به هر طرفی که امنیت و منافع ملی ایران را هدف تهدید قرار می‌دهد، روشن است: هرگونه تعرض با پاسخ متناسب، قاطع و اثرگذار مواجه خواهد شد. دامنه، زمان و پیامدهای پاسخ دفاعی ایران را تهدیدکنندگان تعیین نخواهند کرد. ما برای دفاع از امنیت و منافع ملی کشور، از آمادگی، اراده و توان لازم برخورداریم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیام خود آورده است: در عرصه فناوری نیز، رویکرد ما صرفاً استمرار مسیرهای موجود نیست؛ بلکه حرکت به سوی جهش فناورانه، نوآوری‌های شالوده‌شکن و دستیابی به قابلیت‌های برتر دفاعی را دنبال می‌کنیم. این مسیر، جسارت علمی، شجاعت فناورانه، عبور از چارچوب‌های متعارف و اعتماد به توان خلاق دانشمندان و متخصصان ایرانی را می‌طلبد. ما بر این باوریم که آینده اقتدار دفاعی کشور را صرفاً با افزایش کمّی تجهیزات نمی‌توان ساخت؛ بلکه باید با ایده‌های نو، فناوری‌های پیشرفته و راه‌حل‌های هوشمندانه، معادلات و محاسبات دشمن را با واقعیت‌های جدید مواجه کرد. ازاین‌رو، تقویت معماری اطلاعات نظامی، توسعه دفاع بومی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، ارتقای توان پژوهشی و صنعتی و تبدیل دستاوردهای علمی به قابلیت‌های عملیاتی، با شتاب و جدیت دنبال خواهد شد. تجربه گران‌سنگ بومی‌سازی در صنایع دفاعی نشان داده است که جوانان مؤمن، دانشمندان و متخصصان این سرزمین از ظرفیت و توان لازم برای عبور از محدودیت‌ها و خلق فناوری‌های پیشرفته برخوردارند.

اخلاقی در پیام خود یادآور شده است: صیانت از سرمایه انسانی ارزشمند نیروهای مسلح، تقویت بنیه معنوی، توجه به معیشت کارکنان و خانواده‌های مکرم آنان و ارتقای روحیه جهادی، انگیزه و توانمندی نیروی انسانی، از دیگر محورهای مورد تأکید فرمانده معظم کل قواست. ما در وزارت دفاع، تکریم و پشتیبانی از کارکنان و خانواده‌های آنان را مسئولیتی حاشیه‌ای نمی‌دانیم؛ بلکه آن را رکن جدایی‌ناپذیر مأموریت دفاعی کشور و هم‌سنگ با توسعه توان تسلیحاتی، صنعتی و فناورانه تلقی می‌کنیم. سرمایه انسانی مؤمن، متخصص، باانگیزه و برخوردار از پشتوانه خانوادگی، بزرگ‌ترین پشتوانه پیشرفت و اقتدار دفاعی کشور است و برای ارتقای جایگاه و توانمندی این سرمایه ارزشمند، برنامه‌های حمایتی، فرهنگی، معیشتی و معنوی را با اهتمامی مضاعف دنبال خواهیم کرد.

وزیر دفاع در پیام خود تاکید کرده است: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اجرای این تدابیر را با اتکا به ظرفیت بی‌بدیل متخصصان و دانشمندان ایرانی، توانمندی صنایع دفاعی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه عظیم انسانی کشور و با هم‌افزایی کامل با ستاد کل نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح پیش خواهد برد. همه ظرفیت‌های سازمانی، صنعتی، پژوهشی و فناورانه وزارت دفاع در خدمت ارتقای آمادگی، تقویت بازدارندگی و پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت.

اخلاقی در پایان پیام خود آورده است: ما به پشتوانه دانش بومی، توان صنعتی، سرمایه انسانی و اراده ملی، مسیر ارتقای اقتدار دفاعی کشور را با قدرت ادامه می‌دهیم. پیام ما روشن است: ایران در برابر تهدید، غافلگیر نخواهد شد؛ در برابر فشار، متوقف نخواهد ماند و در مسیر پیشرفت علمی و فناورانه، محدود به محاسبات و اراده دیگران نخواهد بود. تدابیر فرمانده معظم کل قوا را با تمام توان به برنامه، اقدام و دستاورد تبدیل خواهیم کرد و در پاسداری از امنیت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشور، لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد.

برچسب ها: وزیر دفاع ، اخلاقی ، جنگ ایران و آمریکا
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