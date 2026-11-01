کد خبر: 1387845
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
تاریخ » اخبار کلی
به بهانه انتشار جلد دوم از اثر «سید عزیز»

تصویری نزدیک از حیات «سید مقاومت»

1 اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، دومین مجلد از کتاب «سید عزیز» است که به خاطرات و وقایع حیات شهید سیدحسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان می‌پردازد
 سمانه صادقی

جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، دومین مجلد از کتاب «سید عزیز» است که به خاطرات و وقایع حیات شهید سیدحسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان می‌پردازد. این کتاب ازسوی حمید داودآبادی، نویسنده شهیر انقلاب و دفاع‌مقدس تألیف شده و انتشارات یازهرا، آن را به زیور طبع آراسته است. تارنمای ناشر در اشارت به مضمون و محتوای این دفتر، نکات پی‌آمده را از نظر دور نداشته است:
«کتاب «سید عزیز» جلد دوم و نوشته حمید داودآبادی، در ادامه روایت زندگی و خاطرات شهید سید حسن نصرالله، از چهره‌های تأثیرگذار تاریخ معاصر لبنان و جریان مقاومت قرار می‌گیرد. این مجموعه با تکیه بر گفت‌و‌گو‌ها و خاطرات مستقیم، تلاش می‌کند تا تصویری نزدیک از زندگی، اندیشه‌ها و تجربه‌های شخصی او ارائه دهد. اهمیت چنین روایتی در آن است که مخاطب تنها با یک شخصیت سیاسی و نظامی روبه‌رو نمی‌شود. بخش‌هایی از زندگی خانوادگی، دوران کودکی، تحصیل، فعالیت‌های مذهبی و مسیر ورود به مبارزه، در کنار حوادث مهم سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد. به این ترتیب، شخصیت مورد نظر از خلال تجربه‌های مختلف زندگی شناخته می‌شود. روایت کتاب، به فضای لبنان و تحولات پرالتهاب آن نیز توجه دارد. جنگ، اشغال، فعالیت گروه‌های مختلف و شکل‌گیری جریان مقاومت، بستری را ایجاد می‌کنند که زندگی سیدحسن‌نصرالله در آن شکل گرفته است. نویسنده تلاش می‌کند تا این فضای تاریخی را در کنار خاطرات شخصی قرار دهد تا مسیر زندگی او برای مخاطب قابل درک‌تر باشد. یکی از جذابیت‌های اثر، پرداختن به ناگفته‌هایی است که معمولاً در زندگینامه‌های رسمی دیده نمی‌شوند. خاطرات شخصی و تجربه‌های کمتر شنیده شده، باعث می‌شوند تا خواننده با ابعاد متفاوتی از شخصیت سیدحسن نصرالله آشنا شود. سبک نگارش سید عزیز، بیشتر به تاریخ شفاهی و زندگینامه خودگفته نزدیک است. بخش مهمی از جذابیت کتاب از روایت مستقیم خاطرات و تجربه‌های شخصی سرچشمه می‌گیرد. لحن اثر، روان و روایی است و نویسنده تلاش می‌کند، مطالب را بدون پیچیدگی‌های غیرضرور در اختیار مخاطب قرار دهد. همین ویژگی باعث می‌شود تا کتاب برای مخاطبان عمومی نیز قابل استفاده باشد. در روایت کتاب، زندگی شخصی و فعالیت‌های سیاسی از یکدیگر جدا نمی‌شوند. خاطرات خانوادگی و دوران جوانی، در کنار فعالیت‌های مبارزاتی قرار می‌گیرند و به تدریج مسیر شکل‌گیری شخصیت سیدحسن نصرالله را آشکار می‌کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های اثر، توجه به جزئیات است. گاهی یک خاطره کوتاه، می‌تواند اطلاعاتی درباره فضای اجتماعی و سیاسی لبنان ارائه دهد. همین جزئیات، به کتاب ارزش تاریخی و روایی بیشتری می‌بخشند. سید عزیز برای علاقه‌مندان به زندگینامه شخصیت‌های معاصر، تاریخ لبنان و جریان مقاومت، بسیار مناسب است. کسانی که می‌خواهند سید حسن نصرالله را فراتر از تصویر رسانه‌ای بشناسند، می‌توانند از روایت‌های شخصی این کتاب بهره ببرند. این اثر برای علاقه‌مندان به تاریخ شفاهی نیز جذاب می‌نماید. این مجموعه یادمان‌ها نشان می‌دهد، چگونه خاطرات یک شخصیت، می‌توانند بخشی از تحولات سیاسی و اجتماعی یک دوره را ثبت کنند....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سیدحسن نصرالله ، جنگ ، مقاومت ، لبنان
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