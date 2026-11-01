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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۲
جامعه » اخبار كلی

گذر از الگوهای سنتی به سمت هوشمندسازی مدارس

علیرضا کاظمی‌ وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه نیازهای نظام تعلیم و تربیت در حال تغییر است، هوشمندسازی مدارس و استفاده از فناوری‌های نوین را یک ضرورت راهبردی دانست.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی‌ وزیر آموزش و پرورش، صبح امروز یکشنبه ۱۰ آبان ماه در گردهمایی مدیران کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان‌ها، با تأکید بر جایگاه راهبردی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت، بر ضرورت تقویت ساختار این سازمان، حمایت از نیروی انسانی متخصص، تعمیق ارتباط با خیرین مدرسه‌ساز و طراحی مسیرهای جدید برای استمرار نهضت توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به ضرورت حفظ و تقویت ساختار سازمان نوسازی مدارس، افزود: در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با ساختار این سازمان، از مأموریت‌ها و جایگاه آن دفاع کرده‌ایم؛ چراکه هرگونه تضعیف ساختار و ظرفیت‌های این مجموعه می‌تواند ما را از اهداف موردنظر در مسیر توسعه فضاهای آموزشی دور کند. تقویت سازمان، هم در حوزه ساختار تشکیلاتی و هم در زمینه منابع انسانی، باید با جدیت دنبال شود.

کاظمی با تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز، مدرسه‌سازی را از ارزشمندترین مصادیق خدمت به جامعه دانست و تصریح کرد: هیچ اقدامی بالاتر از هدایت انسان نیست و مدرسه یکی از مهم‌ترین ابزارهای هدایت و تربیت انسان به شمار می‌رود. از این منظر، مدرسه‌سازی حرکتی در مسیر مأموریت انبیاست و از ماندگارترین مصادیق باقیات‌الصالحات محسوب می‌شود.

وی افزود: خیرین مدرسه‌ساز با عبور از دغدغه‌های فردی و توجه به نیازهای دیگران، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ ایثار و انفاق را به نمایش گذاشته‌اند. این افراد را باید از معلمان واقعی جامعه دانست؛ چراکه با رفتار و منش خود، درس انسانیت، نوع‌دوستی و خدمت به دیگران را آموزش می‌دهند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به دستاوردهای سال گذشته در حوزه توسعه فضاهای آموزشی، این دستاوردها را حاصل همت مدیران کل نوسازی مدارس، همراهی جامعه خیرین و حمایت مجموعه دولت دانست و گفت: در سال گذشته رکوردهای ارزشمندی در حوزه مدرسه‌سازی به ثبت رسید و ظرفیت‌های قابل توجهی در کشور فعال شد؛ اما نباید اجازه دهیم این جریان پرشتاب پس از افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌ها متوقف شود.

وی با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی عملکرد گذشته و طراحی برنامه‌ای جدید برای ادامه مسیر، خاطرنشان کرد: باید به‌صورت دقیق بررسی کنیم که چه پروژه‌هایی متوقف مانده‌اند، کدام تفاهم‌نامه‌ها به مرحله اجرا نرسیده‌اند و چه موانعی در مسیر تحقق تعهدات وجود دارد.

وی تصریح کرد: لازم است برنامه‌ای جامع برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، احیای ظرفیت‌های قبلی و شتاب‌بخشی به گام بعدی نهضت توسعه عدالت آموزشی تدوین شود.

کاظمی همچنین بر ضرورت تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز برای شناسایی مسیرهای جدید تأمین منابع تأکید کرد و افزود: ظرفیت‌های موجود خیرین، مشارکت‌های مردمی، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و توان دستگاه‌های اجرایی باید با نگاهی تازه فعال شوندو باید با ابتکار، برنامه‌ریزی و تسهیلگری، منابع جدیدی برای توسعه فضاهای آموزشی ایجاد کنیم.

هوشمندسازی مدارس؛ ضرورت راهبردی آینده آموزش‌وپرورش

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تغییر نیازهای نظام تعلیم و تربیت، هوشمندسازی مدارس را یکی از محورهای مهم تحول در حوزه نوسازی و تجهیز مدارس برشمرد و اظهار کرد: با توجه به روندهای جمعیتی و تغییر نیازهای آموزشی، در سال‌های آینده ممکن است نیاز کشور به ساخت فضاهای آموزشی با شرایط گذشته متفاوت باشد؛ بنابراین باید در کنار مدرسه‌سازی، نهضت هوشمندسازی مدارس را نیز با جدیت دنبال کنیم.

وی افزود: تجهیزات آموزشی باید متناسب با فناوری‌های نوین و مبتنی بر آینده‌پژوهی طراحی و تأمین شوند. نمی‌توان همچنان با الگوهای سنتی گذشته برای آینده نظام تعلیم و تربیت برنامه‌ریزی کرد.

کاظمی بیان کرد : سازمان نوسازی مدارس با طراحی سامانه جامع اطلس فضاها و تجهیزات آموزشی، تصویری دقیق و قابل ارزیابی از وضعیت موجود مدارس کشور فراهم کند تا مشخص شود هر مدرسه از چه امکاناتی برخوردار است و در چه بخش‌هایی به تجهیزات و فناوری‌های جدید نیاز دارد.

وی تصریح کرد: باید بتوانیم وضعیت هوشمندسازی مدارس، کلاس‌های درس، تجهیزات آموزشی، امکانات معلمان و دانش‌آموزان را به‌صورت دقیق رصد کنیم و بر اساس اطلاعات واقعی، اهداف کمی و قابل سنجشی برای ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی تعیین کنیم.

ضرورت مستندسازی افتخارات خیرین و مدرسه‌سازان

کاظمی با تأکید بر اهمیت حفظ و معرفی دستاوردهای حوزه مدرسه‌سازی، خواستار ایجاد موزه‌ها و مجموعه‌های مستندسازی افتخارات نوسازی مدارس و خیرین در استان‌ها شد و گفت: خاطرات، تصاویر، اسناد، نشان‌ها، جشنواره‌ها و دستاوردهای خیرین و فعالان این عرصه باید به‌صورت منسجم ثبت و نگهداری شود.

وی افزود: این مجموعه‌ها می‌توانند به محلی برای معرفی الگوهای موفق ایثار، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت مردمی تبدیل شوند و نسل‌های آینده را با قهرمانان واقعی عرصه مدرسه‌سازی آشنا کنند.

تعمیق ارتباط با خیرین؛ فراتر از مدرسه‌سازی

وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت گسترش ارتباطات انسانی و مستمر با خیرین تأکید کرد و گفت: ارتباط با خیرین نباید صرفاً به برگزاری جشنواره‌ها، امضای تفاهم‌نامه‌ها یا درخواست مشارکت مالی محدود شود. باید ارتباطی عمیق‌تر و صمیمانه‌تر با این عزیزان برقرار کنیم، پای صحبت‌های آنان بنشینیم، مسائل و دغدغه‌هایشان را بشنویم و برای رفع موانع فعالیتشان تلاش کنیم.

وی با بیان این‌که خیرین علاوه بر ساخت مدارس، در حال ساختن فرهنگ جامعه هستند، خاطرنشان کرد: ارزش کار خیرین تنها در تعداد مدارسی که می‌سازند خلاصه نمی‌شود؛ بلکه اهمیت اصلی در فرهنگ خدمت، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری است که در جامعه ترویج می‌کنند.

کاظمی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان ارکان مدیریتی استان‌ها، اظهار کرد: مدیران نوسازی مدارس باید با تعامل، همدلی و هماهنگی با مدیران کل آموزش‌وپرورش و سایر مسئولان استانی حرکت کنند.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: فرصت مدیریت کوتاه و مسئولیت‌ها گذراست؛ بنابراین باید از این فرصت برای خدمت مؤثر، هم‌افزایی، تقویت مشارکت مردم و تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت حداکثر استفاده را ببریم.

برچسب ها: کاظمی ، وزارت آموزش و پرورش ، هوشمندسازی
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