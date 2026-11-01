آغاز مراسم ۱۳ آبان از کنار مزار رهبر شهید با ندای "مرگ بر آمریکا"

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس ستاد برگزاری یوم‌الله ۱۳ آبان از برگزاری مراسم‌های بزرگداشت در بیش از ۹۰۰ نقطه کشور خبر داد.

به گفته وی همایش مجاهدان در غربت و بزرگداشت یاد و خاطره امام، دانش‌آموزان و دانشجویان شهید سه‌شنبه‌شب ۱۲ آبان در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

آیین بزرگداشت ۱۳ آبان از ساعت ۲۰ با ندای مرگ بر آمریکا در کنار مرقد رهبر شهید آغاز می‌شود.

وی هم‌چنین اعلام کرد که راهپیمایی روز ۱۳ آبان تهران در تهران، ساعت ۹ روز چهارشنبه از میدان فلسطین به سمت خیابان طالقانی برگزار می‌شود.

رستمی عنوان کرد: در طول مسیر راهپیمائی تهران، موکب‌های دانشجویی و دانش آموزی توسط دانش آموزان دانشجویان در بخش های تبیینی و نمایشگاهی برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: از آحاد ملت عزیز از هیئات مذهبی، فعالین مساجد به ویژه از موکبداران، میدان داران و حماسه سازانی که بیش از ۲۴۰ شب میدان‌داری و دفاع از مرزها را انجام دادند برای شرکت پرشور در مراسم دعوت می‌کنیم.