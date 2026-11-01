کد خبر: 1387824
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
اقتصاد » اخبار کلی

همتی: با متخلفین در حوزه پولشویی برخورد جدی می‌شود

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، اعلام کرد: بانک‌ها در اجرای ضوابط و انجام مسئولیت‌های خود در این حوزه کوتاهی نکنند.

جوان آنلاین: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها، با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، اعلام کرد: بانک‌ها در اجرای ضوابط و انجام مسئولیت‌های خود در این حوزه کوتاهی نکنند، بانک مرکزی مصمم است دراین موارد برخورد نظارتی و انضباطی خود را تشدید کند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، همتی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و بعضا ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا، اظهار کرد: حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل توجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب بانک‌ها اتفاق می‌افتد؛ از این رو، واحدهای مبارزه با پولشویی باید به‌صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کرده و صرفاً تشکیلاتی اداری نباشند.

وی با تأکید بر مسئولیت مدیران عامل بانک‌ها در قبال تخلفات شعب، تصریح کرد: واحدهای مبارزه با پولشویی باید با جدیت و به‌صورت فعالانه وظایف خود را دنبال کنند و مدیران عامل بانک‌ها نیز بر عملکرد شعب در اجرای ضوابط این حوزه نظارت مستمر و مؤثر داشته باشند. بانک مرکزی نیز فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی را به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌کند و با بانک‌هایی که در انجام مسئولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد نظارتی و انضباطی خواهد داشت.

تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی بر عهده دستگاه‌های اجرایی است

وی در ادامه، با اشاره به مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های گذشته، تصریح کرد: تعیین تکلیف این مطالبات و تأمین منابع موردنیاز بر عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت است و بانک مرکزی تعهدی در این خصوص ندارد .البته نحوه حل این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.

تأکید بر کنترل نقدینگی و هدایت منابع بانکی به سمت تولید

رئیس کل بانک مرکزی در پایان با قدردانی از بانکها در همراهی با بانک مرکزی برای کنترل و مهار شتاب نقدینگی بر ضرورت تداوم تلاشهای شبکه بانکی در کنترل نقدینگی و حفظ ثبات اقتصادی کشور تاکید کرد و از مدیران بانک‌ها خواست ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، منابع بانکی را در مسیر تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها هدایت کنند و از ورود به فعالیت‌های خارج از وظایف و مسئولیت‌های قانونی خودداری کنند.

برچسب ها: عبدالناصر همتی ، بانک مرکزی ایران ، پولشویی‌
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

بدون شرح

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

شلیک به خودی از رسانه ملی!

پیشنهاد تقریباً هیچ!

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم

منطقه با منطق ایرانی

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند
روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید
مردم پای کار گاز و برق بیایند
جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 
استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار