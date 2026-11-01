کد خبر: 1387816
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۸
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قطر اصابت اشیای ناشناس به کشتی حامل گاز این کشور را تأیید کرد

ی شرکت حمل‌ونقل گاز قطر اعلام کرد کشتی حامل گاز طبیعی مایع «المایده» شامگاه جمعه ۳۰ اکتبر در خلیج فارس هدف اصابت اشیای ناشناس قرار گرفت اما خدمه آسیبی ندیدند.

جوان آنلاین: شرکت حمل‌ونقل گاز قطر اعلام کرد: کشتی حامل گاز طبیعی مایع «المایده» شامگاه جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵)، هنگام عبور از خلیج فارس هدف اصابت اشیای ناشناس قرار گرفت.

این شرکت در اطلاعیه‌ای که در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد، افزود: هیچ‌یک از خدمه کشتی در این حادثه آسیب ندیده‌اند و این رویداد خسارت زیست‌محیطی نیز به همراه نداشته است.

شرکت حمل‌ونقل گاز قطر اعلام کرد کشتی در وضعیت ایمن قرار دارد و همچنان قابلیت عملیاتی خود را حفظ کرده است؛ با این حال، ارزیابی میزان خسارات احتمالی ناشی از این حادثه ادامه دارد.

مقامات این شرکت همچنین اعلام کردند با خدمه کشتی و مقامات مسئول امنیت دریایی در منطقه در تماس مستقیم هستند و تحولات را به‌دقت دنبال می‌کنند.

در روزهای پایانی اکتبر ۲۰۲۶ (اوایل آبان ۱۴۰۵)، گزارش‌هایی از چند حادثه امنیتی برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز منتشر شد. در برخی از این موارد، کشتی‌ها هدف اصابت اشیای ناشناس یا پرتابه قرار گرفتند. با این حال، جزئیات و هویت عاملان این حوادث در همه موارد مشخص نشده است.

برچسب ها: قطر ، دوحه قطر ، گاز
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