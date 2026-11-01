رئیس سازمان امدادونجات هلال‌احمر از ثبت ۳۳۸ حادثه ترافیکی و ۲۴ حادثه کوهستانی در کشور طی یک هفته خبر داد و گفت: در این مدت ۲۷۸ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

جوان آنلاین: بابک محمودی، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، با تشریح گزارش عملکرد یک‌هفته‌ای این سازمان اظهار کرد: از مجموع خدمات ارائه‌شده، ۲۷۸ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند، ۳۲ نفر خدمات درمانی سرپایی در محل دریافت کردند و ۳۷ مورد عملیات نجات فنی نیز به ثبت رسید. همچنین ۱۸ نفر اسکان اضطراری داده شدند، ۲۰ نفر اقلام امدادی دریافت کردند و ۱۳ نفر به مناطق امن انتقال یافتند.

محمودی با اشاره به حضور نیروهای امدادی در تجمعات انبوه و مراجعات حضوری نیز بیان کرد: در این بخش ۵۶ مورد تجمع و مراجعه ثبت شده که طی آن ۹۸ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شدند؛ از این تعداد، ۱۹ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۷۹ نفر نیز در محل خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.

وی در تشریح پراکندگی حوادث در استان‌های کشور افزود: استان‌های گلستان با ۴۵ حادثه، مازندران با ۳۹ حادثه و آذربایجان غربی با ۳۱ حادثه، بیشترین تعداد حوادث را به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترین تعداد مصدومان مربوط به استان‌های آذربایجان غربی با ۹۷ نفر، گلستان با ۹۲ نفر و مازندران با ۶۰ نفر بوده است.

رئیس سازمان امدادونجات با اشاره به حوادث ترافیکی در محورهای برون‌شهری کشور گفت: در این بازه زمانی ۳۳۸ مورد حادثه ترافیکی به ثبت رسید که منجر به انتقال ۲۲۰ مصدوم به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۲۱ مصدوم در محل حادثه شد. استان‌های گلستان با ۳۲ حادثه، آذربایجان غربی با ۳۱ حادثه و مازندران با ۳۰ حادثه بیشترین آمار حوادث ترافیکی را داشتند.

محمودی همچنین از وقوع ۲۴ مورد حادثه کوهستان در سطح کشور خبر داد و اظهار کرد: در این حوادث ۳۴ نفر دچار حادثه شدند که ۱۶ نفر از آنان مصدوم شدند. استان فارس با ۴ حادثه و ایلام با ۳ حادثه بیشترین تعداد حوادث کوهستان را به خود اختصاص دادند.

وی در ادامه به حوادث جوی اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۷ مورد حادثه جوی در کشور رخ داد که ۲۴۶ نفر را تحت تأثیر قرار داد و با تلاش نیروهای امدادی، آب‌گرفتگی ۵۵ منزل مسکونی تخلیه شد. استان اردبیل با ۳ حادثه و ۱۷۱ نفر حادثه‌دیده، بیشترین آمار را در این بخش داشت.

محمودی در پایان با تأکید بر تداوم آمادگی نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: امدادگران و نجاتگران در سراسر کشور به‌صورت مستمر در آماده‌باش قرار دارند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحنه حوادث حاضر شده و خدمات امدادی و حمایتی مورد نیاز را به هم‌وطنان ارائه کنند.