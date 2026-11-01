کد خبر: 1387813
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۴
سیاست » اخبار کلی
فاطمه مهاجرانی مطرح کرد

جنگ اقتصادی و معیشتی، دغدغه مشترک مردم و کسب‌وکارها

ث سخنگوی دولت گفت: ایران هر سه ضلع جنگ، یعنی رویارویی نظامی، خشونت خیابانی و جنگ اقتصادی را به‌شدت تجربه کرده است.

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی امروز در نهمین جشنواره فرهنگی امین‌الضرب با اشاره به اهداف دشمن در جریان جنگ علیه ایران اظهار کرد: هدف نخست دشمن از این جنگ، از بین بردن جمهوری اسلامی ایران و هدف دوم، تجزیه کشور بود؛ اما مردم ایران با ایستادگی و مقاومت خود در برابر این اهداف ایستادند.

به گزارش مهر، وی افزود: نیروهای نظامی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و مردم، با وجود فشارهای اقتصادی گسترده، در کنار یکدیگر مقاومت کردند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

سخنگوی دولت با اشاره به ابعاد مختلف جنگ و فشارهای واردشده بر کشور تصریح کرد: ایران هر سه ضلع جنگ، یعنی رویارویی نظامی، خشونت خیابانی و جنگ اقتصادی را به‌شدت تجربه کرده است.

مهاجرانی ادامه داد: امروز کمتر کسی را می‌توان یافت که فارغ از دغدغه‌های اقتصادی، معیشتی و مالی باشد. از صاحبان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی گرفته تا افرادی که با حقوق‌های معمولی زندگی می‌کنند، همگی به درجات مختلف از شرایط موجود تأثیر پذیرفته‌اند.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مدیریت فضای اجتماعی و اقتصادی کشور گفت: جنگ رسانه‌ای نیز عرصه‌ای است که می‌توان در آن نقش‌آفرینی مؤثری داشت. در شرایط بحرانی، صرف بیان دشواری‌ها و مشکلات کافی نیست؛ اگرچه بازتاب این مسائل می‌تواند تا اندازه‌ای از فشارهای روانی بکاهد، اما از نقطه‌ای به بعد، تکرار مشکلات بدون ارائه راهکار نمی‌تواند مسیر عبور از بحران را روشن کند.

سخنگوی دولت تأکید کرد: فعالان رسانه‌ای باید در کنار انعکاس دغدغه‌های مردم و مشکلات موجود در جامعه، اقدامات مثبت و مؤثری را که از سوی دولت و بخش خصوصی انجام می‌شود، به‌درستی به مخاطبان منتقل کنند.

مهاجرانی با قدردانی از عملکرد اتاق بازرگانی در دوران جنگ اظهار کرد: اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی تلاش کرد مفهوم تاب‌آوری را به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل کند و آموزش دهد.

وی افزود: در همین راستا، محتوایی درباره چگونگی مقاومت در شرایط بحرانی و تداوم فعالیت کسب‌وکارها تهیه شده است که از جمله اقدامات ارزشمند در این حوزه به شمار می‌رود و ظرفیت مناسبی برای معرفی و بازتاب رسانه‌ای دارد.

سخنگوی دولت با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه رسانه بیان کرد: امروز ابزارهایی مانند هوش مصنوعی این امکان را فراهم کرده‌اند که پیام‌ها و محتواها متناسب با نیازها و علایق مخاطبان تنظیم و منتشر شوند.

مهاجرانی ادامه داد: همان‌طور که در انتخابات کشورهای موسوم به دموکراتیک از ظرفیت تبلیغات هدفمند و متناسب با ویژگی‌های افراد استفاده می‌شود، رسانه‌های کشور نیز باید به ابزارهای نوین مجهز شوند و از قابلیت‌های آنها برای انتقال مؤثرتر پیام بهره بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها می‌توانند در کنار سایر مؤلفه‌های تاب‌آوری ملی قرار گیرند و به جامعه برای عبور از شرایط دشوار کنونی کمک کنند.

سخنگوی دولت با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران و ظرفیت این سرزمین برای عبور از بحران‌ها گفت: ایران مانند گلی است که حتی در چنگال مغول نیز توانست حیات و پویایی خود را حفظ کند. ملت ایران در پی حمله مغول، رصدخانه مراغه را بنا کرد و در طول تاریخ نیز هر زمان با ملت‌های دیگر مواجه شده، توانسته است فرهنگ خود را عرضه کند و بر تعاملات فرهنگی تأثیر بگذارد.

مهاجرانی با بیان اینکه شرایط کنونی از نظر شدت فشارها و در عین حال جلوه‌های همدلی و انسانیت، در تاریخ معاصر ایران کم‌نظیر است، اظهار کرد: در این روزهای دشوار شاهد جلوه‌های ارزشمندی از همبستگی و انسانیت در جامعه هستیم.

وی در تشریح این موضوع به نمونه‌ای از رفتار کارکنان یک مجموعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از کارکنان به مدیر مجموعه اعلام کرده بود که برای حفظ فعالیت کسب‌وکار دو راه وجود دارد؛ یا تعدادی از نیروها اخراج شوند یا کارکنان با دریافت حقوق کمتر به فعالیت خود ادامه دهند. کارکنان نیز پذیرفته بودند برای جلوگیری از اخراج همکارانشان، حقوق کمتری دریافت کنند. چنین رفتاری جلوه‌ای از ارزش‌های انسانی و همبستگی اجتماعی است.

مهاجرانی با ابراز امیدواری نسبت به عبور کشور از شرایط دشوار کنونی تصریح کرد: ملت ایران به لطف خداوند از این دشواری‌ها عبور خواهد کرد و رسانه‌ها نیز یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری جامعه در این مسیر هستند. امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و ایستادگی در کنار یکدیگر نیاز داریم.

وی با قدردانی از اتاق بازرگانی به دلیل ابتکار برگزاری جشنواره امین‌الضرب و توجه به ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای این رویداد گفت: هر خبر مثبت و واقعی که از رویدادهای امیدبخش در بطن جامعه، به‌ویژه در حوزه کسب‌وکار، منتشر می‌شود، مانند چراغی است که می‌تواند مسیر عبور جامعه از تاریکی را روشن کند.

سخنگوی دولت تأکید کرد: با بازتاب واقعیت‌های مثبت و امیدبخش جامعه باید به مردم کمک کنیم تا درک روشن‌تری از ظرفیت‌های موجود برای عبور از شرایط دشوار داشته باشند.

برچسب ها: فاطمه مهاجرانی ، دولت ، معیشت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

بدون شرح

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

شلیک به خودی از رسانه ملی!

پیشنهاد تقریباً هیچ!

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم

منطقه با منطق ایرانی

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند
روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید
مردم پای کار گاز و برق بیایند
جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 
استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار