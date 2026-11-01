گزارش های رسانه ای حاکی از وقوع درگیری میان صهیونیست های موسوم به حریدی و عناصر پلیس رژیم در تل آویو است.

جوان آنلاین: صهیونیست های موسوم به حریدی با تجمع در برابر پادگان جذب نیرو برای ارتش در شرق تل آویو تلاش کردند مانع ورود نظامیان به این پادگان شوند.

همچنین گزارش شده که درگیری هایی میان حریدی ها و عناصر پلیس رژیم صهیونیستی نزدیک این پادگان رخ داده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی چند روز قبل گزارش دادند که بیش از ۴۰ تن از صهیونیست های موسوم به حریدی که از حضور در ارتش رژیم سر باز زده اند در فرودگاه بن گوریون بازداشت شدند.

این افراد از آمریکا عازم اراضی اشغالی شده بودند که در فرودگاه مذکور بازداشت شدند.

شمار صهیونیست هایی که به عنوان «فراری از خدمت نظامی» در ارتش اشغالگر صهیونیستی دسته‌بندی می‌شوند، از حدود ۷۵ هزار نفر در اوایل سال ۲۰۲۶، به حدود ۱۱۰ هزار نفر افزایش یافته است.

این افزایش بی‌سابقه در حالی رخ داده است که پیش‌بینی می‌شود این تعداد در دوره آینده نیز افزایش یابد.

برآوردهای ارتش نشان می‌دهد که یهودیان ارتدوکس افراطی (حریدی ها) حدود ۸۰ درصد از کل افرادی را تشکیل می‌دهند که در حال حاضر به عنوان متخلف از خدمت نظامی شناخته می‌شوند.