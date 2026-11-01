کد خبر: 1387810
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳
اقتصاد » اخبار کلی

فراخوان جدید برای تکمیل اطلاعات کالابرگ الکترونیکی

کالابرگ وزارت تعاون برای تکمیل مشخصات متقاضیانِ ناتمام، مهلت جدیدی را در سامانه دولت من اعلام کرد.

جوان آنلاین: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز مرحله جدید ثبت اطلاعات برای متقاضیانی که موفق به تکمیل فرم خوداظهاری کالابرگ الکترونیکی نشده‌اند، خبر داد. بر اساس این تصمیم، فرصتی ۱۰روزه برای نهایی کردن ثبت‌نام در سامانه دولت من پیش‌رو است، اما نکته حائز اهمیت، تفکیک متقاضیان به دو گروه مجزا است.

بسیاری از متقاضیان افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، به دلیل عدم تکمیل فرم خوداظهاری در مراحل قبلی، از دریافت این حمایت محروم شده‌اند. اکنون معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که برای جبران این خلأ، فراخوان جدیدی در راه است تا جاماندگان بتوانند وضعیت خود را سامان دهند.

چه کسانی مشمول این فراخوان هستند؟
برای جلوگیری از سردرگمی متقاضیان، باید توجه داشت که این مهلت ۱۰ روزه، شامل تمام افراد نمی‌شود. متقاضیان به دو دسته تقسیم شده‌اند:

گروه اول: دریافت‌کنندگان پیامک (فرصت تکمیل)
این گروه افرادی هستند که پیش از این پیامک اطلاع‌رسانی وزارت تعاون را دریافت کرده‌اند، اما به هر دلیلی فرم خوداظهاری خود را در سامانه تکمیل نکرده‌اند.
اقدام لازم: این افراد باید تا ۱۰روز آینده منتظر دریافت پیامک جدید باشند. پس از دریافت پیامک، باید از طریق سامانه دولت من (پنجره ملی خدمات دولت هوشمند) وارد شده و مراحل خوداظهاری را نهایی کنند.

افرادی که هیچ پیامکی دریافت نکرده‌اند (در انتظار فراخوان)
افرادی که تا به امروز هیچ پیامکی مبنی بر افزایش اعتبار کالابرگ دریافت نکرده‌اند، در مرحله فعلی مشمول این مهلت ۱۰ روزه نیستند.
وضعیت: این دسته از متقاضیان باید منتظر فراخوان‌های جدید دولت در ماه‌های آینده باشند. زمان دقیق ثبت‌نام برای این گروه هنوز اعلام نشده و تنها از طریق اطلاعیه‌های رسمی وزارت تعاون مشخص خواهد شد.

مسیر ثبت‌نام و نهایی‌سازی اطلاعات
دولت برای تسهیل در ثبت اطلاعات، مسیر دسترسی را از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» فراهم کرده است. متقاضیانی که پیامک جدید را دریافت می‌کنند، باید با ورود به سامانه «دولت من»*، مشخصات مورد نیاز را ثبت کنند تا صلاحیت آن‌ها برای دریافت افزایش اعتبار کالابرگ بررسی و نهایی شود.

برچسب ها: کالابرگ حمایتی ، کالابرگ الکترونیک ، کالابرگ الکترونیکی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

بدون شرح

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

شلیک به خودی از رسانه ملی!

پیشنهاد تقریباً هیچ!

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

منطقه با منطق ایرانی

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند
روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید
مردم پای کار گاز و برق بیایند
جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 
استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار