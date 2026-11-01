فراخوان جدید برای تکمیل اطلاعات کالابرگ الکترونیکی

وزارت تعاون برای تکمیل مشخصات متقاضیانِ ناتمام، مهلت جدیدی را در سامانه دولت من اعلام کرد.

جوان آنلاین: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز مرحله جدید ثبت اطلاعات برای متقاضیانی که موفق به تکمیل فرم خوداظهاری کالابرگ الکترونیکی نشده‌اند، خبر داد. بر اساس این تصمیم، فرصتی ۱۰روزه برای نهایی کردن ثبت‌نام در سامانه دولت من پیش‌رو است، اما نکته حائز اهمیت، تفکیک متقاضیان به دو گروه مجزا است.

بسیاری از متقاضیان افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، به دلیل عدم تکمیل فرم خوداظهاری در مراحل قبلی، از دریافت این حمایت محروم شده‌اند. اکنون معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که برای جبران این خلأ، فراخوان جدیدی در راه است تا جاماندگان بتوانند وضعیت خود را سامان دهند.

چه کسانی مشمول این فراخوان هستند؟

برای جلوگیری از سردرگمی متقاضیان، باید توجه داشت که این مهلت ۱۰ روزه، شامل تمام افراد نمی‌شود. متقاضیان به دو دسته تقسیم شده‌اند:

گروه اول: دریافت‌کنندگان پیامک (فرصت تکمیل)

این گروه افرادی هستند که پیش از این پیامک اطلاع‌رسانی وزارت تعاون را دریافت کرده‌اند، اما به هر دلیلی فرم خوداظهاری خود را در سامانه تکمیل نکرده‌اند.

اقدام لازم: این افراد باید تا ۱۰روز آینده منتظر دریافت پیامک جدید باشند. پس از دریافت پیامک، باید از طریق سامانه دولت من (پنجره ملی خدمات دولت هوشمند) وارد شده و مراحل خوداظهاری را نهایی کنند.

افرادی که هیچ پیامکی دریافت نکرده‌اند (در انتظار فراخوان)

افرادی که تا به امروز هیچ پیامکی مبنی بر افزایش اعتبار کالابرگ دریافت نکرده‌اند، در مرحله فعلی مشمول این مهلت ۱۰ روزه نیستند.

وضعیت: این دسته از متقاضیان باید منتظر فراخوان‌های جدید دولت در ماه‌های آینده باشند. زمان دقیق ثبت‌نام برای این گروه هنوز اعلام نشده و تنها از طریق اطلاعیه‌های رسمی وزارت تعاون مشخص خواهد شد.

مسیر ثبت‌نام و نهایی‌سازی اطلاعات

دولت برای تسهیل در ثبت اطلاعات، مسیر دسترسی را از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» فراهم کرده است. متقاضیانی که پیامک جدید را دریافت می‌کنند، باید با ورود به سامانه «دولت من»*، مشخصات مورد نیاز را ثبت کنند تا صلاحیت آن‌ها برای دریافت افزایش اعتبار کالابرگ بررسی و نهایی شود.