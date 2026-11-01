کاهش ۳.۲ درصدی مصرف آب در کشور

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: بررسی آمار مقایسه‌ای حجم مصرف آب در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از کاهش حدود ۳.۲ درصدی مصرف آب در کشور حکایت دارد.

جوان آنلاین: مسعود علویان صدر در این باره اظهار داشت: بر اساس آمارهای ثبت‌ شده، مجموع حجم مصرف آب از حدود ۶ میلیارد و ۲۲۳ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶ میلیارد و ۲۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر کاهش حدود ۱۹۹ میلیون مترمکعبی مصرف آب، معادل ۳.۲ درصد در مقایسه با سال قبل است.

وی ادامه داد: در این میان، تهران با کاهش حدود ۱۳۴ میلیون مترمکعبی معادل بیش از ۱۱ درصد، بیشترین میزان کاهش حجم مصرف را به خود اختصاص داده است. همچنین مصرف آب در استان آذربایجان شرقی با کاهش حدود ۱.۳ درصدی، روند نزولی داشته است.

به گفته وی، در میان شهرهای دیگر نیز، شیراز با ثبت کاهش حدود ۶ میلیون مترمکعبی، معادل ۴ درصد، در حجم مصرف آب، عملکرد کاهشی داشته است.

معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: کاهش نزدیک به ۲۰۰ میلیون مترمکعبی مصرف آب در کشور، در شرایطی محقق شده است که مدیریت منابع آب و ضرورت سازگاری با محدودیت‌های اقلیمی، بیش از گذشته اهمیت یافته است و این روند نشان می‌دهد همراهی مردم، اصلاح الگوی مصرف و مشارکت مشترکان در استفاده مسئولانه از منابع آبی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر تأسیسات و منابع تأمین آب داشته باشد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اضافه کرد: تداوم این روند، مستلزم تقویت فرهنگ مصرف بهینه، مشارکت عمومی و استمرار برنامه‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در کنار اقدامات فنی و مدیریتی صنعت آب و فاضلاب کشور است.