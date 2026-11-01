جوان آنلاین: از روز دوشنبه ۱۱ آبان رقابت وزنهبرداران ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۲۶ نینگبو چین آغاز میشود.
در گروه A دسته ۸۵ کیلوگرم میرمصطفی جوادی و عبدالله بیرانوند از ساعت ۱۴:۳۰ فردا (دوشنبه) به روی تخته می روند.
ریحانه کریمی تنها بانوی وزنهبردار اعزامی به نینگبو نیز روز سهشنبه ۱۲ آبان در دسته ۶۹ کیلوگرم به رقابت میپردازد.
برنامه مسابقات وزنهبرداران ایران در رقابتهای جهانی:
میرمصطفی جوادی - عبدالله بیرانوند: گروه A دسته ۸۵ کیلوگرم / دوشنبه ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۳۰
ریحانه کریمی: گروه A دسته ۶۹ کیلوگرم / سهشنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۴:۳۰
حمیدرضا زارعی: گروه B دسته ۹۵ کیلوگرم/ چهارشنبه ۱۳ آبان ساعت ۱۱:۳۰
علی عالیپور: گروه A دسته ۹۵ کیلوگرم / چهارشنبه ۱۳ آبان ساعت ۱۴:۳۰
علیرضا معینی: گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم / جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۲
علیرضا نصیری: گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم / جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۴:۳۰
علی داوودی - علیرضا یوسفی: گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم / یکشنبه ۱۷ آبان ساعت ۹:۳۰