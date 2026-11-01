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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴
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بازتاب دیدار فرماندهان ارشد نظامی با رهبر انقلاب در رسانه‌های جهان

آیت‌الله سیّد مجتبی خامنه‌ای پیام مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی به همراه داشته است.

جوان آنلاین: حضرت آیت‌الله سیّد مجتبی خامنه‌ای، فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، بر آمادگی رزمی، به‌روزرسانی بانک اهداف و پاسخ فوری و اثرگذار به هرگونه تهدید دشمن تأکید کردند.

به گزارش مهر، رهبر انقلاب در این دیدار، «آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابله‌ی پرقدرت با دشمنان» را از الزامات «بازدارندگی حداکثری» دانستند و مقرّر کردند هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو شود.

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان ارشد نظامی، بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی داشته است.

خبرگزاری رویترز

خبرگزاری رویترز با تیتر [حضرت آیت الله مجتبی حسینی] «خامنه‌ای دستور پاسخ فوری به هرگونه تهدید بدون محدودیت جغرافیایی را صادر کرد»، بر دستور رهبر انقلاب برای واکنش فوری به تهدیدها، تعیین زمان و شرایط پایان هرگونه درگیری از سوی ایران و به‌روزرسانی فهرست اهداف آمریکا و اسرائیل تمرکز کرد.

خبرگزاری فرانسه (AFP)

این خبرگزاری نیز با انتشار گزارشی درباره هشدار رهبر انقلاب به آمریکا و اسرائیل، بر دستور پاسخ «بدون محدودیت جغرافیایی» به هرگونه حمله تأکید کرد.

رسانه چینی (south china morning post )

این روزنامه چینی نیز با تیتر «رهبر ایران به آمریکا و اسرائیل درباره جنگ هشدار داد»، سخنان رهبر انقلاب را در پی نخستین دیدار ایشان با فرماندهان ارشد نظامی بازتاب داد.

شبکه الجزیره

این شبکه با تیتر «رهبر ایران دستور پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به تهدیدها را صادر کرد»، علاوه بر دستور به‌روزرسانی بانک اهداف، به تقویت توان دفاعی، آمادگی نیروهای مسلح در آب‌های منطقه و تأکید بر وحدت جبهه مقاومت پرداخت.

القدس العربی

این روزنامه به نقل از دفتر رهبر انقلاب، جزئیات دیدار با فرماندهان ارشد نظامی و دستورهای صادرشده درباره آمادگی دفاعی، تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و به‌روزرسانی اهداف آمریکا و اسرائیل را منتشر کرد.

تلویزیونی العربی

این شبکه بر دستور رهبر انقلاب برای پاسخ فوری و مؤثر به هر سطح و نوعی از تهدید و به‌روزرسانی بانک اهداف برای دربرگرفتن همه دارایی‌های دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی تأکید کرد.

روزنامه عمان دیلی

این روزنامه علاوه بر بازتاب دستور رهبر معظم انقلاب به فرماندهان نظامی برای پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی، به محورهایی همچون تقویت توان دفاعی بومی، توسعه اطلاعات نظامی، افزایش آمادگی رزمی، حمایت معیشتی از نیروهای مسلح و تأکید بر وحدت جبهه مقاومت پرداخت.

تارنمای خبری ۹۶۴ عراق

این رسانه نیز دستورهای رهبر انقلاب درباره پاسخ فوری به تهدیدها، تعیین شرایط پایان هرگونه درگیری و به‌روزرسانی بانک اهداف آمریکا و اسرائیل را بازتاب داد.

پایگاه خبری عین لیبیا

این رسانه در گزارشی تفصیلی، علاوه بر دستور به‌روزرسانی بانک اهداف، به تقویت اطلاعات نظامی، توسعه توان دفاعی و امنیتی، افزایش روحیه رزمی نیروها و نقش حمایت مردمی در بازدارندگی پرداخت.

پایگاه خبری ژورنال ۲۴ مغرب

این رسانه نیز با استناد به بیانیه منتشرشده در حساب رسمی رهبر انقلاب، دستور پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به هرگونه تهدید و به‌روزرسانی فهرست اهداف نظامی آمریکا و اسرائیل را گزارش کرد.

برچسب ها: پیام رهبری ، بازتاب‌هایی بین‌المللی ، نظامیان ، رسانه‌های بین‌المللی
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