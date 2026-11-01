وزیر علوم از تفکیک مسیر ارتقای اعضای هیئت علمی در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر از رشته‌های علوم مهندسی و کشاورزی خبرداد.

جوان آنلاین: حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری دریکی از شبکه های اجتماعی، در پاسخ به پرسشی درباره انتقادها از مقاله‌محور بودن معیارهای ارتقای اعضای هیئت علمی اظهار کرد: این انتقاد که معیار ارتقای اساتید تا این اندازه مقاله‌محور نباشد، ایراد درستی است و به همین دلیل نیز این معیارها را اصلاح کردیم.

به گزارش مهر، وی افزود: در نسخه جدیدی که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کردیم، نوآوری، فناوری، حل مسئله و مسئولیت اجتماعی به‌عنوان مکمل مقاله در نظر گرفته شده است.

وزیر علوم ادامه داد: برای مثال، اگر استادی یک گزارش سیاسی تهیه کند یا حتی مقاله‌ای مروری درباره گزارشی از اقتصاد ایران بنویسد، این فعالیت نیز می‌تواند امتیاز خوبی برای ارتقا داشته باشد و جایگزین مقاله صرف شود؛ بنابراین دیگر صرفاً مقاله پژوهشی منتشرشده در نشریات نمایه‌شده در پایگاه آی‌اس‌آی (ISI) که لزوماً به حل مسئله منجر نمی‌شود، ملاک ارزیابی نخواهد بود.

سیمایی با اشاره به تنوع‌بخشی به مسیرهای ارتقای اعضای هیات علمی گفت: مسیرهای ارتقا را نیز متنوع کرده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که ارتقا می‌تواند آموزش‌محور، پژوهش‌محور یا ترکیبی از آموزش و پژوهش باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مسیر ارتقای اعضای هیات علمی در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر را از مسیر ارتقا در رشته‌های علوم مهندسی و کشاورزی جدا کرده‌ایم تا این فرایند به عدالت نزدیک‌تر شود.