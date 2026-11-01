کد خبر: 1387801
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

هاآرتص: جنگ دوباره با ایران، اشتباه راهبردی بزرگ اسرائیل خواهد بود

نتانیاهو روزنامه عبری «هاآرتص» هشدار داد که بنیامین نتانیاهو ممکن است برای حفظ قدرت، اسرائیل را وارد جنگی تازه کند که به نوشته این روزنامه، نه‌تنها اهداف راهبردی اسرائیل را محقق نمی‌کند، بلکه پیامدهای گسترده منطقه‌ای به همراه خواهد داشت.

جوان آنلاین: هم‌زمان با آشفتگی نظام سیاسی رژیم صهیونیستی و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره تشدید تنش در منطقه، «هاآرتص» حمله نظامی جدید علیه ایران را «اشتباه راهبردی بزرگ» توصیف کرد و نوشت حتی اگر اسرائیل و آمریکا بتوانند ضربات نظامی به ایران وارد کنند، چنین حملاتی لزوماً به اهداف مورد نظر آنها منجر نخواهد شد ضمن آنکه اساساً مشخص نیست هدف نهایی این جنگ چه خواهد بود.

به گزارش ایرنا، این روزنامه با اشاره به ناکامی رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف مورد نظر در جنگ‌های گذشته تأکید کرد که ایران همچنان پابرجا و قدرتمند است، توانمندی‌های نظامی آن از بین نرفته و این کشور قادر است منافع اسرائیل و آمریکا را در منطقه هدف قرار دهد.

هاآرتص هشدار داد که دور تازه جنگ، به مرزهای ایران و سرزمین‌های اشغالی محدود نخواهد ماند و ممکن است دامنه حملات به زیرساخت‌های انرژی، ارتباطات و دارایی‌های راهبردی کشورهای حوزه خلیج فارس کشیده شود. این روزنامه همچنین احتمال مشارکت فعال حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن و گروه‌های مسلح در عراق را مطرح کرد و نوشت این بازیگران ممکن است درگیری جدید را نبردی سرنوشت‌ساز برای آینده منطقه ارزیابی کنند.

در بخش دیگری از این تحلیل، هاآرتص با تأکید بر شکست‌ناپذیری ایران بر اثر تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی نوشت که مخالفت بخشی از جامعه با نظام سیاسی، به معنای همراهی آنان با حمله خارجی نیست. به نوشته این روزنامه، هدف قرار دادن خانه‌ها، معیشت و زیرساخت‌های عمومی می‌تواند به جای تضعیف نظام ایران، زمینه تقویت آن را فراهم کند.

این روزنامه همچنین پرسش‌هایی را درباره چگونگی پایان دادن به جنگ با ایران مطرح کرد و نوشت مشخص نیست اسرائیل و آمریکا با چه راهبردی قصد دارند به درگیری پایان دهند. هاآرتص با اشاره به تجربه عملیات‌های مکرر نظامی اسرائیل در غزه، نسبت به تبدیل جنگ‌های پی‌درپی به بخشی از زندگی روزمره صهیونیست‌ها هشدار داد و تأکید کرد که هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی چنین وضعیتی رو به افزایش است، بی‌آنکه هدف راهبردی روشنی برای آن تعریف شده باشد.

هاآرتص در ادامه تحلیل خود، تشدید تنش نظامی با ایران را در چارچوب تلاش‌های نتانیاهو برای حفظ قدرت و جلوگیری از تضعیف موقعیت سیاسی‌اش ارزیابی کرد و نوشت که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ممکن است با سوق دادن منطقه به سمت جنگی تازه، در پی به تأخیر انداختن تشکیل دولت جایگزین، بازگرداندن اسرائیل به وضعیت اضطراری و قرار دادن رقبای سیاسی خود در موقعیت دشوار باشد به‌گونه‌ای که آنان برای پیوستن به «دولت وحدت ملی» تحت فشار قرار گیرند.

این تحلیل می‌افزاید که چنین وضعیتی می‌تواند برای گادی آیزنکوت و دیگر مخالفان نتانیاهو به تله‌ مرگ حیات سیاسی آن‌ها تبدیل شود. هاآرتص در همین چارچوب تصریح کرد که جنگ جدید، نظام سیاسی ایران را تغییر نخواهد داد، اما در مقابل، موقعیت مخالفان نتانیاهو در داخل سرزمین‌های اشغالی را به خطر خواهد انداخت.

این روزنامه با اشاره به اظهارات پیشین آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار» و مهمترین رقیب سیاسی نتانیاهو درباره ناممکن بودن تغییر نظام سیاسی از طریق حملات نظامی، از مخالفان نتانیاهو خواست در همراهی با طرح جنگ جدید احتیاط کنند. هاآرتص همچنین خواستار ارزیابی دقیق پیامدهای عملیات‌های نظامی گذشته و بررسی همه گزینه‌های سیاسی پیش از ورود به دور تازه‌ای از درگیری شد.

در پایان این تحلیل آمده است که نتانیاهو برای آغاز جنگ با ایران راه و روش خود را دارد، اما به نظر می‌رسد برنامه‌ و علاقه‌ای برای پایان دادن به آن ندارد؛ از این رو، اسرائیلی‌ها نباید بار دیگر هزینه جنگی را بپردازند که هدف راهبردی روشنی ندارد و ممکن است بیش از منافع عمومی، در خدمت ملاحظات سیاسی نخست‌وزیر باشد.

برچسب ها: اشتباه راهبردی ، اسرائیل ، جنگ علیه ایران
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