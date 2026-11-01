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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

شهادت ۲ دختر بچه فلسطینی بر اثر آتش‌سوزی در چادر آوارگان در خان‌یونس

فلسطینی ۲ دختر بچه فلسطینی بر اثر شدت جراحات ناشی از آتش‌سوزی در چادری در محل اسکان آوارگان در منطقه مواصی خان‌یونس، در جنوب نوار غزه شهید شدند.

جوان آنلاین: منابع پزشکی غزه اعلام کردند که ۲ کودک به نام‌های «حبیبه زنّون» و «ایسل ابوصهیبانه» بر اثر جراحات ناشی از آتش‌سوزی در چادر محل اقامت آوارگان شهید شده‌اند.

این نخستین حادثه از این نوع در نوار غزه نیست و پیشتر نیز اردوگاه‌های آوارگان شاهد آتش‌سوزی‌های مشابهی بوده‌اند که به جان‌باختن شماری از افراد، از جمله کودکان، و مصدومیت افراد دیگری با سوختگی منجر شده است.

این حوادث در شرایطی رخ می‌دهد که آوارگان با وضعیت دشوار معیشتی روبه‌رو هستند و در چادرهایی زندگی می‌کنند که از حداقل الزامات ایمنی و امنیت برخوردار نیستند.

منابع پزشکی در شهر غزه همچنین گزارش دادند که «وائل مسلم» استاد فلسطینی روز شنبه در اثر جراحات ناشی از حملات هوایی روز جمعه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است. با شهادت این شهروند فلسطینی، شمار شهدای غزه در روز شنبه به ۶ نفر افزایش یافت.

همچنین در حملات رژیم صهیونیستی به غزه در روز شنبه بیش از ۱۷ نفر نیز زخمی شده‌اند که حال برخی از آن‌ها وخیم است.

امداد پزشکی غزه: اوضاع دیگر قابل تداوم نیست
مدیر امداد پزشکی در غزه درباره تشدید فاجعه انسانی با فرارسیدن فصل زمستان هشدار داد و گفت که نهادهای امدادرسان در شرایطی قادر به تامین نیازهای مردم نیستند که اشغالگران از ورود کمک‌های اساسی جلوگیری می‌کنند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «محمد ابوعفش» با اشاره به پیامدهای موج‌های اخیر آوارگی، اعلام کرد که این موج‌ها موجب افزایش تراکم جمعیت در مناطق غربی شهر غزه و خان‌یونس شده و خطرات ناشی از تأمین وسایل گرمایشی و آماده‌سازی غذا را تشدید کرده است.

ابوعفش همچنین گفت بیش از ۲ هزار خانواده به‌ دلیل نبود سرپناه جایگزین، در خانه‌های آسیب‌دیده و در معرض فروریختن زندگی می‌کنند.

به گفته مدیر امداد پزشکی غزه، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، مواد غذایی و چادر از جمله نیازهای فوری مردم هستند؛ این در حالی است که موارد ضعف و ناتوانی جسمی نیز رو به افزایش است.

حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شجاعیه و تیراندازی در جنوب دیرالبلح
توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی محله شجاعیه در شرق شهر غزه را هدف قرار داد.

همزمان، پهپادهای رژیم صهیونیستی در جنوب دیرالبلح در مرکز نوار غزه اقدام به پرتاب بمب کردند و خودروهای نظامی ارتش صهیونیستی نیز در خارج از «خط زرد» به سمت این منطقه تیراندازی کردند.

چند زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به غرب شهر غزه
پهپادهای رژیم صهیونیستی فردی را که در منطقه «البلاخیه» در شمال اردوگاه الشاطی در غرب شهر غزه در حال حرکت بود، هدف قرار دادند.

در این حمله چند فلسطینی زخمی شدند که حال شماری از آنان وخیم گزارش شده است.

همزمان، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی در جنوب شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد.

شهادت معلم فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی هنگام رفتن به مدرسه
وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی فلسطین اعلام کرد «ضیاء ابوالروس»، معلم مدرسه مالزیایی وابسته به اداره آموزش منطقه مرکزی، صبح روز شنبه هنگام رفتن به مدرسه در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

این وزارتخانه اعلام کرد هدف قرار دادن یک معلم در مسیر انجام وظیفه آموزشی، جنایتی تازه است که نشان‌ دهنده هدف قرار گرفتن جامعه آموزشی فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی و تعرض به آینده نسل‌های فلسطینی است.

وزارت آموزش و پرورش فلسطین، رژیم صهیونیستی را مسئول کامل این حمله دانست و از جامعه بین‌المللی و نهادهای سازمان ملل خواست برای توقف هدف قرار گرفتن معلمان و دانش‌آموزان اقدام فوری کرده و عاملان حملات علیه بخش آموزش فلسطین را پاسخگو کنند.

رژیم اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را آغاز کرد و در جریان این جنگ، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های این باریکه به طور گسترده هدف حملات قرار گرفته‌اند.

به رغم تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس و توقف درگیری‌ها، نوار غزه همچنان شاهد حملات ارتش رژیم اسرائیل و تیراندازی و گلوله‌باران در مناطق مختلف است.

در مقابل، گروه‌های فلسطینی بارها رژیم اسرائیل را به نقض توافق‌های آتش‌بس و ادامه حملات علیه مناطق مختلف غزه متهم کرده‌اند.

ادامه حملات در شرایطی است که نوار غزه با بحران شدید انسانی روبه‌رو است و محدودیت در ورود کمک‌های بشردوستانه و تخریب گسترده زیرساخت‌ها، شرایط زندگی فلسطینیان به ویژه آوارگان را دشوار کرده است.

برچسب ها: فلسطین ، اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا
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