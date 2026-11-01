۴۰ میلیون دلار صرف تبلیغات مرتبط با پرونده اپستین در انتخابات آمریکا

دموکرات ها در آستانه انتخابات میان دوره ای آمریکا بیش از ۴۰ میلیون دلار برای تبلیغاتی با محوریت پرونده جفری اپستین در ۶ رقابت مهم سنا هزینه کرده اند؛ تبلیغاتی که نامزدهای جمهوری خواه را به مخالفت با انتشار اسناد این پرونده و حمایت از اپستین متهم می کنند.

جوان آنلاین: در رقابت های انتخاباتی آمریکا، نامزدهای دموکرات و گروه های حامی آنها تبلیغاتی منتشر کرده اند که در آنها جمهوری خواهان متهم به رای دادن علیه انتشار اسناد مربوط به پرونده جفری اپستین می شوند.

به گزارش ایرنا، هدف این تبلیغات برانگیختن واکنش های احساسی رای دهندگان از طریق متهم کردن نامزدهای جمهوری خواه به حمایت از اپستین است؛ فردی بدنام که به کودک آزاری و اداره یک شبکه قاچاق جنسی با مشارکت افراد زیر سن قانونی متهم شده بود.

براساس بررسی شبکه خبری سی ان ان، نامزدها بیش از ۳۵ میلیون دلار برای تبلیغات مرتبط با اپستین هزینه کرده اند. روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارشی اعلام کرد که دموکرات ها در ۶ رقابت مهم سنا، بیش از ۴۰ میلیون دلار صرف تبلیغات مرتبط با پرونده اپستین کرده اند.

سال گذشته، دموکرات ها و تعداد محدودی از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان تلاش کردند با استفاده از سازوکار «دادخواست تخلیه» رای گیری درباره اسناد اپستین را به جریان بیندازند. این سازوکار به نمایندگان اجازه می دهد مراحل معمول بررسی یک طرح را دور بزنند و آن را مستقیما برای رای گیری به صحن مجلس بیاورند.

دونالد ترامپ که در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ با اپستین آشنایی داشت، با این دادخواست مخالفت کرد؛ موضعی که وعده انتخاباتی او برای افزایش شفافیت دولت را نقض می کرد. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان نیز عمدتا از موضع او پیروی کردند؛ اقدامی که خشم برخی از حامیان سرشناس ترامپ را برانگیخت.

در نهایت، ترامپ تحت فشار متحدانش از این طرح حمایت کرد و به نمایندگان جمهوری خواه اجازه داد به آن رای مثبت بدهند. در نتیجه، به جز یک نماینده، همه جمهوری خواهان مجلس نمایندگان به قانون شفافیت اسناد اپستین رای موافق دادند.

در مقابل، برخی جمهوری خواهان و گروه های حامی این حزب تلاش کرده اند ورق را برگردانند و دموکرات ها را به دریافت کمک مالی از اهداکنندگانی متهم کنند که با اپستین ارتباط داشته اند.