در سومین هفته اعتراضات فرانسه صدها تن بازداشت شدند

جوان آنلاین: آسوشیتدپرس گزارش داد که نیروهای پلیس فرانسه بیش از ۵۶۰ تن را در جریان اعتراضات روز گذشته علیه گرانی و افزایش هزینه های زندگی در این کشور بازداشت کردند. این اعتراضات وارد سومین هفته خود شده است.

به گزارش مهر، روزنامه لیبراسیون فرانسه اعلام کرده بود که نیم‌ میلیون معترض در سراسر کشور از جمله ۲۰۰ هزار نفر در پاریس در اعتراضات مردمی روز شنبه علیه مشکلات معیشتی و آموزشی تظاهرات کردند.

این روزنامه اضافه کرد: در چندین شهر درگیری‌ های پراکنده‌ ای رخ داد.

این در حالیست که وزارت کشور فرانسه پیشتر تاکید کرده

بود ۷۰ هزار نیروی پلیس در خیابان‌ ها مستقر شدند و راهپیمایی‌ های اعتراضی از مراکز شهرها دور نگه داشته شده اند.