بازداشت ۳۰ معترض در تظاهرات شب گذشته فرانکفورت

جوان آنلاین: پلیس این کشور در واکنش به اعتراضات مردم فرانکفورت، بیش از ۳۰ نفر را بازداشت کرد.

بر اساس این گزارش، ناآرامی‌ها پس از برگزاری تجمعی اعتراضی آغاز شد و در جریان آن، گروه‌هایی از افراد به فروشگاه‌ها حمله کردند و به تخریب و غارت فروشگاه‌ها دست زدند. خیابان تجاری «تسایل» در مرکز شهر نیز مسدود شد.

پلیس اعلام کرد که عملیات نیروهای امنیتی همچنان ادامه داشته و بیش از یک‌هزار نیروی پلیس در محدوده خیابان تجاری مسدودشده مستقر بوده‌اند. نیروهای ویژه و مأمورانی از دیگر مراکز پلیس ایالت هسن نیز در این عملیات مشارکت داشتند.

این ناآرامی‌ها در پی تجمعات جوانان در چندین شهر آلمان در روز شنبه، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ آبان ۱۴۰۵)، رخ داد. شرکت‌کنندگان در این تجمعات خواستار بهبود وضعیت آموزش و مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی بودند و با اجباری شدن خدمت سربازی مخالفت کردند. گزارش‌ها حاکی است که بخش عمده تجمعات در ابتدا مسالمت‌آمیز بود، اما در ادامه در برخی شهرها به درگیری و خشونت کشیده شد.