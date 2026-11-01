احتمال واگذاری یک بندر به شرکتی صهیونیستی مردم یونان را خشمگین کرد

معترضان در بندر لاوریو یونان با برگزاری تجمعی، مخالفت خود را با طرح خصوصی‌سازی این بندر و احتمال واگذاری آن به شرکت صنایع کشتی‌سازی رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

جوان آنلاین: تارنمای میدل‌ایست‌مانیتور در گزارشی نوشت: معترضان در بندر لاوریو در یونان تجمع کردند تا مخالفت خود را با طرح خصوصی‌سازی این بندر و احتمال واگذاری آن به یک شرکت رژیم صهیونیستی اعلام کنند.

میدل‌ایست‌مانیتور نوشت: معترضان دیروز (شنبه) با حضور شرکت «صنایع کشتی‌سازی اسرائیل» در میان متقاضیان خرید این بندر مخالفت کردند. این شرکت متعلق به رژیم صهیونیستی با صنایع دفاعی این رژیم ارتباط دارد و یکی از شرکت‌های علاقه‌مند به خرید بندر لاوریو است.

این تارنما افزود: تجمع‌کنندگان خواستار لغو تصمیم خصوصی‌سازی بندر شده و تاکید کردند که نباید از این بندر برای انتقال سلاح یا تجهیزات نظامی استفاده شود.

سوفیا توپالیدو، یکی از معترضان گفت هدف از این تجمع، ارسال پیامی به دولت یونان در مخالفت با واگذاری بندر لاوریو به یک شرکت صهیونیستی و استفاده احتمالی از آن در جنگ‌ها و آنچه وی نسل‌کشی توصیف کرد، بوده است. وی مخالفت شدید خود را با فروش بندر اعلام کرد و فعالیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی را مورد انتقاد قرار داد.

اونجلیا سوتیروپولو، یکی دیگر از معترضان، نیز گفت با خصوصی‌سازی بندر و احتمال تبدیل شدن آن به بخشی از سازوکار پشتیبانی از آنچه نسل‌کشی خواند، مخالف است.

وی با هشدار در مورد اینکه فروش پیشنهادی بندر تهدیدی جدی برای ساکنان لاوریو به شمار می‌رود، همکاری دولت یونان با رژیم صهیونیستی، به ویژه احتمال واگذاری امکانات و زیرساخت‌های بندری به این رژیم را مورد انتقاد قرار داد.

میدل‌ایست‌مانیتور ادامه داد: وی همچنین به توافق خرید تجهیزات دفاعی یونان از رژیم صهیونیستی در چارچوب برنامه «سپر آشیل» اشاره کرد و مدعی شد حدود ۳.۵ میلیارد یورو به طرح‌های مرتبط با صنایع نظامی رژیم صهیونیستی اختصاص یافته است.

سوتیروپولو تاکید کرد که معترضان اجازه نخواهند داد بندر لاوریو به پایگاهی برای عملیات نظامی رژیم صهیونیستی تبدیل شود.