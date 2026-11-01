یک رسانه عراقی به نقل از منابع امنیتی از رصد جنگنده‌ها و پهپادهای ناشناس در آسمان غرب این کشور و نیز استقرار گسترده نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی) در مناطق صحرایی استان الانبار خبر داد.

جوان آنلاین: یک منبع امنیتی عراقی از رصد رخنه هوایی جنگنده‌ها و پهپادهایی خبر داد که از عربستان وارد آسمان عراق شدند.

این رسانه عراقی به نقل از منبع مذکور اعلام کرد: جنگنده‌ها و پهپادها از خاک عربستان سعودی حریم هوایی عراق را نقض کردند و در ارتفاعات بالا بر فراز مناطقی در نزدیکی گذرگاه مرزی عرعر با عربستان سعودی در غرب الانبار پرواز و اقدام به شناسایی هوایی مراکز امنیتی در بخش‌های مختلف بیابان استان کردند، بدون اینکه انگیزه‌های واقعی این عملیات شناسایی مشخص شود.

این منبع بیان کرد: این عملیات شناسایی هوایی مناطق مختلفی از شهرهای غربی الانبار را در برگرفت و نشان دهنده تحرکات مشکوک هواپیماهای متجاوز است که زوایای آن مشخص نیست. مناطق مذکور همگی از ثبات و امنیت برخوردارند و سالهاست که شاهد هیچ رخنه امنیتی نبوده‌اند. ازسرگیری پرواز جنگنده‌ها و پهپادهای ناشناس بر فراز شهرهای استان گواهی بر تحرکات مشکوک و با اهداف نامعلوم هواپیماهای متجاوز است.