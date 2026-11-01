تشدید اختلافات بر سر تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی/تلاش مخالفان برای کنار زدن نتانیاهو

تحولات سیاسی پس از انتخابات اخیر اسرائیل نشان می‌دهد که رقابت‌ها و اختلافات میان جریان‌های سیاسی این رژیم وارد مرحله تازه‌ای شده است و تلاش‌ها برای تشکیل ائتلافی جایگزین با هدف کنار زدن «بنیامین نتانیاهو» ادامه دارد.

جوان آنلاین: در این زمینه «گادی آیزنکوت» رئیس حزب «یاشار» و از چهره‌های شاخص اپوزیسیون، همزمان با ادامه رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی با اعلام مخالفت قاطع با مشارکت در هر کابینه ای به رهبری «بنیامین نتانیاهو»، چهار شرط خود را برای تشکیل ائتلاف آینده اعلام کرد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از آیزنکوت رئیس حزب «یاشار» و رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم اسرائیل گزارش داد که وی به‌صراحت اعلام کرده است در هیچ کابینه که بنیامین نتانیاهو ریاست آن را بر عهده داشته باشد، مشارکت نخواهد کرد.

وی در بیانیه‌ای تاکید کرد که به دنبال تشکیل کابینه ای فراگیر بر اساس اکثریت آرای مردمی است و قصد دارد از ظرفیت اکثریت پارلمانی برای پیشبرد سریع برنامه‌های خود استفاده کند.

رئیس حزب «یاشار» و رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که تشکیل کمیته تحقیق رسمی و کابینه درباره حوادث هفتم اکتبر را در اولویت اقدامات خود قرار خواهد داد.

رئیس حزب یاشار چهار شرط اساسی را برای پیوستن به ائتلاف آینده تعیین کرد که شامل حفظ ماهیت یهودی و دموکراتیک رژیم صهیونیستی، پایبندی به سند استقلال این رژیم، اجرای قانون سربازی اجباری برای همگان و نابودی توانمندی‌های نظامی و سیاسی جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) است.

آیزنکوت همچنین تاکید کرد که حمایت از عملیات نظامی را به مواردی محدود خواهد کرد که تهدیدهای مستقیم امنیتی وجود داشته باشد.

وی افزود که درهای پیوستن به کابینه آینده اسرائیل به روی هر یک از اعضای کنست که اصول و برنامه‌های اعلام‌شده وی را بپذیرد و امضا کند، باز خواهد بود.

در این زمینه، «میخائیل شمش» خبرنگار شبکه تلویزیونی «کان» گزارش داد که آیزنکوت بر ضرورت استفاده فوری از اکثریت پارلمانی برای لغو قوانین مربوط به اصلاحات قضایی، تشکیل کمیته تحقیق رسمی درباره حوادث هفتم اکتبر و اجرای قانون سربازی اجباری تاکید کرده است.

تماس مستقیم احزاب عربی با رهبران مخالف نتانیاهو

در ادامه تحولات مربوط به تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی، «یوسف جبارین» رئیس فهرست مشترک عربی اعلام کرد که «نفتالی بنت»، «گادی آیزنکوت» و «یائیر لاپید» با نمایندگان این جریان در تماس مستقیم هستند و گفت‌وگوهایی میان دو طرف در جریان است.

همچنین «احمد الطیبی» رئیس فهرست مشترک عربی، از آمادگی این ائتلاف برای همکاری با جریان‌های مخالف کابینه نتانیاهو خبر داد.

وی با اشاره به نتایج انتخابات اخیر کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) و کسب ۱۹ کرسی از سوی فهرست‌های عربی، خطوط اصلی همکاری با ائتلاف مخالفان را تشریح کرد.

الطیبی در این زمینه به آیزنکوت تعهد داده است که فهرست مشترک عربی از تغییر رئیس کنست حمایت خواهد کرد، اما از طرح استیضاح‌ها و درخواست‌های عدم رای اعتماد مورد حمایت حزب لیکود پشتیبانی نخواهد کرد.

وی همچنین تاکید کرده است که این ائتلاف خواستار انحلال کنست نخواهد شد.

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که برخی احزاب جریان مخالف نتانیاهو همچنان درباره مشارکت احزاب عربی در کابینه آینده ملاحظاتی دارند و همین موضوع به یکی از محورهای اصلی مذاکرات سیاسی برای تشکیل ائتلاف جدید تبدیل شده است.

بیش از ۴۰۰ چهره فرهنگی اسرائیل خواستار ائتلاف با احزاب عربی شدند

در همین راستا، بیش از ۴۰۰ نویسنده، شاعر، هنرمند و شخصیت فرهنگی رژیم صهیونیستی با امضای طوماری، از رهبران احزاب مخالف نتانیاهو خواستند ائتلافی سیاسی با احزاب عربی تشکیل دهند.

امضاکنندگان این طومار تاکید کردند که جریان‌های مخالف باید با کنار گذاشتن اختلافات خود، برای تشکیل کابینه جدید و پایان دادن به دوران حکمرانی بنیامین نتانیاهو همکاری کنند.

این درخواست در شرایطی مطرح شده است که اختلاف بر سر پذیرش مشارکت احزاب عربی در ائتلاف آینده، یکی از موانع مهم پیش روی مخالفان نتانیاهو به شمار می‌رود.

دیدار آیزنکوت و لاپید برای هماهنگی درباره تشکیل کابینه

در ادامه رایزنی‌های سیاسی، گادی آیزنکوت با یائیر لاپید، رئیس «مخالفان کابینه رژیم صهیونیستی» و رئیس «ائتلاف تغییر» دیدار کرد.

دو طرف پس از این دیدار اعلام کردند که نتایج انتخابات کنست و هماهنگی درباره گام‌های بعدی برای تشکیل کابینه جدید را بررسی کرده‌اند.

همزمان، «عمیت سیگال» خبرنگار شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به آرایش سیاسی احزاب پس از انتخابات کنست، گادی آیزنکوت را یکی از نامزدهای غیرمنتظره برای ریاست کنست معرفی کرد.

وی همچنین احتمال نقش‌آفرینی آیزنکوت در روند تشکیل کابینه آینده را مطرح کرد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز گزارش دادند که رایزنی‌ها و مشورت‌های رسمی درباره تشکیل کابینه جدید پس از انتخابات کنست، از روز چهارشنبه این هفته آغاز خواهد شد.

ادامه شکاف‌های سیاسی و هویتی در بین صهیونیست ها

شبکه تلویزیونی «کان» رژیم صهیونیستی در گزارشی درباره نتایج انتخابات اخیر کنست اعلام کرد که این انتخابات بار دیگر استمرار شکاف‌های اجتماعی و هویتی در جامعه صهیونیستی را آشکار کرده است.

بر اساس این گزارش، اختلافات مرتبط با هویت و تعلق اجتماعی بیش از ناکامی‌های امنیتی و اقتصادی بر انتخاب‌های رای‌ دهندگان و تعیین گرایش‌های سیاسی آنان تأثیر گذاشته است.

در همین ارتباط، گادی آیزنکوت رئیس جریان موسوم به اردوگاه تغییر، حزب لیکود را به راه‌اندازی کارزاری برای زیر سوال بردن مشروعیت نتایج انتخابات متهم کرد.

وی تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد مراسم ادای سوگند اعضای کنست مطابق برنامه به تعویق بیفتد.

کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی نیز در بامداد جمعه، نتایج نهایی و رسمی بیست‌ و ششمین دوره انتخابات کنست را اعلام کرد.

بر اساس آمار اعلام‌شده، اردوگاه تحت رهبری بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی و اردوگاه رقیب به ریاست آیزنکوت ۴۸ کرسی به دست آورده‌اند. همچنین فهرست‌های عربی در مجموع ۱۹ کرسی از کرسی‌های کنست را به خود اختصاص داده‌اند.

این ترکیب پارلمانی، ضرورت رایزنی میان جریان‌های سیاسی مختلف برای تشکیل ائتلاف و دستیابی به اکثریت لازم را افزایش داده است.

انتقاد شدید خبرنگار هاآرتص از عملکرد نتانیاهو

همزمان با تشدید اختلافات سیاسی، «نحمیا شترسلر» خبرنگار روزنامه «هاآرتص» در مقاله‌ای انتقادی، «بنیامین نتانیاهو» را حقیرترین فرد از زمان شکل گیری رژیم اسرائیل توصیف کرد و گفت که سیاست‌های وی این رژیم را به شکست راهبردی در عرصه‌های سیاسی و نظامی کشانده است.

شترسلر با زیر سؤال بردن ادعای نتانیاهو درباره دستیابی به «پیروزی مطلق»، نوشت که با وجود حملات و ضربات نظامی، جنبش حماس از بین نرفته و حزب‌الله لبنان نیز تسلیم نشده و سلاح خود را کنار نگذاشته است.

وی همچنین ادعای رفع تهدیدهای ناشی از ایران را رد کرد و تضعیف جایگاه بین‌المللی رژیم صهیونیستی و تداوم تهدیدهای امنیتی رژیم اسرائیل را از نشانه‌های فاصله میان تبلیغات سیاسی نتانیاهو و نتایج واقعی سیاست‌های وی دانست.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی تنها به توافق میان احزاب مخالف محدود نیست، بلکه چگونگی تعامل با نمایندگان عرب، اختلافات بر سر سیاست‌های امنیتی و قضایی و شکاف‌های عمیق اجتماعی و هویتی نیز در تعیین سرنوشت کابینه آینده این رژیم، نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.