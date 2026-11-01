چمران: تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران محدود شود

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه تردد خودروهای دارای پلاک شهرستان در پایتخت باید محدود به مدت مشخصی باشد، گفت: پیش‌تر پیشنهاد افزایش هزینه طرح ترافیک برای خودروهای با پلاک شهرستان را مطرح کردیم اما با آن موافقت نشد و برخی دستگاه‌ها با آن مخالفت کردند.

جوان آنلاین: مهدی چمران امروز یکشنبه در حاشیه جلسه ۴۴۳ صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیش‌تر پیشنهاد داده بودیم هنگام تعیین بهای طرح ترافیک هزینه بیشتری از خودروهای پلاک شهرستان دریافت شود اما با این پیشنهاد موافقت نشد و ما دیگر موضوع را دنبال نکردیم، اما بنده معتقدم این خودروها باید برای مدت محدودی در تهران تردد داشته باشند، نه اینکه به‌طور مستمر در شهر مستقر باشند.

چمران در پاسخ به پرسش ایرنا مبنی بر اینکه تکلیف تردد بدون محدودیت خودروهای دارای پلاک شهرستان در تهران که خود عامل ازدحام ترافیک و شلوغی شهر هستند چیست و چه راهکاری ارائه می دهید؟ در ادامه تصریح کرد: معتقدم شهروندان نباید از خودروهای دارای پلاک شخصی دیگران استفاده کنند و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز اختیار دارد با این موارد برخورد کند.

تصمیمی برای جمع‌آوری نمایشگاه بین‌المللی تهران وجود نداریم

رییس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وضعیت نمایشگاه بین‌المللی تهران و احتمال انتقال نمایشگاه‌ها به شهر آفتاب هم گفت: برنامه‌هایی که تاکنون ارائه شده، مخاطب چندانی نداشته است و توصیه ما نیز این بوده که نمایشگاه‌ها به شکلی برگزار شوند که موجب ایجاد مشکل برای شهروندان نشوند.

چمران افزود: دو هفته پیش از نمایشگاهی در شهر آفتاب بازدید کردم که همه‌چیز به‌خوبی پیش رفت و مشکلی ایجاد نشد. تمام تلاش ما این است که آرامش و آسایش مردم برهم نخورد، اما در حال حاضر تصمیمی برای جمع‌آوری نمایشگاه بین‌المللی تهران وجود ندارد.

گود برج میلاد رفع خطر شد

رئیس شورای شهر تهران درباره آخرین وضعیت گود برج میلاد هم اظهار کرد: این گود رفع خطر شده است. موضوع مورد نظر ما انعقاد قرارداد برای تبدیل آن به پارکینگ بود، اما در نهایت با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا، عملیات رفع خطر در این محل انجام شد.

وی درباره گودهای پرخطر از جمله گود منتسب به بابک زنجانی نیز گفت: به گودهای پرخطر رسیدگی شده است. یکی از این موارد مربوط به شهرک قدس بود که عملیات اجرایی آن انجام شد.

چمران افزود: اگر مالکان برای ایمن‌سازی اقدام نکنند، شهرداری راسا وارد عمل می‌شود و هزینه‌های انجام‌شده را از مالک دریافت خواهد کرد.

پیش‌بینی پناهگاه در ساختمان‌های بزرگ در دستور کار قرار دارد

چمران درباره احداث پناهگاه‌های فوری در پایتخت هم افزود: پناهگاه موضوعی نیست که بتوان آن را به‌سرعت احداث کرد. در حال حاضر مقرر شده است در ساختمان‌های بزرگ که پرونده آنها در کمیسیون ماده پنج مطرح می‌شود، موضوع پیش‌بینی پناهگاه نیز در دستور کار قرار گیرد.

رئیس شورای شهر تهران افزود: ایستگاه‌های مترو نیز می‌توانند به پناهگاه تبدیل شوند، اما این ایستگاه‌ها در زمره پناهگاه‌های اصلی محسوب نمی‌شوند.

خرید زمین برای آرامستان‌های جدید تهران هنوز نهایی نشده است

چمران درباره تأمین زمین برای احداث آرامستان‌های جدید تهران هم گفت: حدود سه ماه پیش جلسه‌ای در بهشت زهرا(س) برگزار و درباره زمین‌های قبلی برنامه‌ریزی شد، اما متأسفانه تاکنون برای خرید زمین‌های جدید موفقیتی حاصل نشده است.

وی افزود: توصیه کرده‌ایم زمین‌های دیگری برای این منظور خریداری شود. اجازه دهید این موضوع به نتیجه برسد و فعلاً بیشتر درباره آن صحبت نکنم.

متروباس‌ها امکان دور زدن در میادین را دارند

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره امکان تردد اتوبوس‌های متروباس از میادین شهر اظهار کرد: پیش‌تر مطرح شده بود که این اتوبوس‌ها امکان عبور از میادین را ندارند، اما چنین موضوعی صحت ندارد و این اتوبوس‌ها به‌راحتی می‌توانند در میادین دور بزنند.

وی با بیان اینکه مسیر پیش‌بینی‌شده برای این اتوبوس‌ها مستقیم است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، گفت: این اتوبوس‌ها وارد کشور شده‌اند.

از دریافت هزینه پارک موتورسیکلت در محدوده علاءالدین و چهارسو بی‌اطلاعم

چمران در واکنش به دریافت هزینه پارک موتورسیکلت در محدوده پاساژهای چهارسو و علاءالدین گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم و مشخص نیست شهرداری یا شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل برای این اقدام مجوزی صادر کرده است یا خیر.

وی افزود: قرار است فردا مسئولان مربوطه برای توضیح در این زمینه حضور پیدا کنند.

افزایش بهای بلیت مترو کمتر از نرخ تورم بود

رئیس شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات شهردار سابق تهران درباره گران‌سازی شهر و افزایش بهای بلیت مترو هم گفت: در حال حاضر مردم تمام هزینه بلیت مترو را پرداخت نمی‌کنند؛ یک‌سوم هزینه را دولت و یک‌سوم دیگر را شهرداری تأمین می‌کند. اگر قرار باشد هزینه واقعی بلیت محاسبه شود، رقم آن بسیار بیشتر خواهد بود.

وی افزود: بحث افزایش قیمت‌ها باید در چارچوب شرایط عمومی اقتصاد بررسی شود. با وجود تورم ۴۷ تا ۴۸ درصدی، ما افزایش بهای بلیت مترو را ۱۵ درصد و عوارض شهرسازی را ۳۰ درصد در نظر گرفتیم و همه نرخ‌ها را پایین‌تر از تورم تعیین کردیم.

به شایعات درباره افراد توجه نمی‌کنم

رییس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره مطرح شدن موضوع قضایی برای یکی از معاونان سابق شهرداری تهران و برچسب اتهاماتی به وی گفت: من به شایعات به‌ویژه شایعات مربوط به افراد توجه نمی‌کنم. نباید هر مطلبی را که از سوی دیگران مطرح می‌شود تکرار کنیم؛ چراکه این کار می‌تواند با زندگی افراد بازی کند. من نیز پیگیر پرونده‌های افراد نیستم.