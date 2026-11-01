کد خبر: 1387783
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم حملات و انفجارها در مناطق مختلف جنوب لبنان

لبنان منابع لبنانی از تداوم نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر داده و اعلام کردند که مناطق نبطیه، مرجعیون، بنت جبیل و صور صحنه انفجارهای ناشی از حملات توپخانه‌ای و هوایی نظامیان ارتش اشغالگر بودند.

جوان آنلاین: این تجاوزات همزمان با تخریب اراضی و رخنه نظامیان اشغالگر از سمت شهرک «الخیام» به سمت «ابل السقی» و بازرسی منازل و اراضی کشاورزی صورت گرفت. در نبطیه، منطقه واقع میان شهرک‌های «زوطر شرقی» و «میفدون» صحنه گلوله‌باران شدید از سوی اشغالگران بود و متعاقب آن حملات توپخانه‌ای پراکنده انجام شد.

منابع لبنانی به حمله پهپاد اسرائیلی به منزلی در حومه میفدون و شلیک نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت منزلی در حومه زوطر شرقی اشاره کردند. همزمان، انفجار بزرگی در شهرک «کفرتبنیت» ناشی از حملات اشغالگران گزارش شد و در مرجعیون نیز انفجار شدیدی در حومه شهرک طلوسه گزارش شد که صدای آن در سراسر جنوب لبنان تا شهر صور و حومه آن شنیده شد.

منابع لبنانی به گلوله باران حومه شهرک حولا از سوی توپخانه ارتش اشغالگر و عملیات تخریب اراضی در شهرک قنطره از سوی نظامیان اسرائیلی و رخنه این اشغالگران در این شهرک اشاره کردند.

از سوی دیگر تانک مرکاوا اسرائیلی گلوله‌ای به سمت شهرک صربین شلیک کرد و انفجاری در «وادی الغدیر» حدفاصل شهرک های «صربین» و «حاریص» روی داد.

منابع لبنانی از گلوله باران حومه شهرک «برعشیت» از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی و انجام انفجاری بزرگ در این شهرک از سوی اشغالگران و نیز حمله توپخانه این رژیم به شهرک بیت یاحون خبر دادند.

رژیم صهیونیستی مسجدی را در عامریه در جنوب شهر صور هدف قرار داد و شهرک «المنصوری» هم هدف حملات هوایی و توپخانه ارتش اشغالگر قرار گرفت. منابع لبنانی همچنین از پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز صور و حومه آن خبر دادند.

برچسب ها: لبنان ، جنگ لبنان ، اسرائیل
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