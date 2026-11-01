مقام یمنی: تشدید حملات به غیرنظامیان تعز ناشی از شکست عربستان در میدان نبرد است

سخنگوی بخش بهداشت و درمان «تعز» یمن، تشدید حملات هوایی به غیرنظامیان در این استان را ناشی از شکست نیروهای تحت رهبری عربستان در دستیابی به اهداف خود در جبهه‌های نبرد دانست و تاکید کرد: جنایات دشمن سعودی، مردم آزاده تعز را از ایستادگی و خنثی سازی نقشه‌ها و تحرکات دشمن باز نخواهد داشت.

جوان آنلاین: «رصین الحاج» سخنگوی بخش بهداشت و درمان استان تعز، از جنایت هولناک روز جمعه جنگنده‌های عربستان سعودی علیه خانواده «بجاش» در منطقه «الشمایتین» این استان پرده برداشت و اعلام کرد: ۶ نفر از جمله چهار کودک و یک زن شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند که یکی از آنها کودک بود.

وی افزود: این حمله محدود به خانه و ساکنان آن نبود. حملات هوایی حتی در حالی که تیم‌های امداد و دفاع مدنی تلاش می‌کردند به محل برسند و قربانیان را از زیر آوار بیرون بکشند، ادامه یافت. جنگنده ها بازگشتند و با دو حمله هوایی متوالی منطقه را بمباران کردند و مانع از تلاش‌های امداد و نجات شدند.

الحاج اعلام کرد: گروه‌های امداد و دفاع مدنی هنگام عزیمت به محل بمباران خانه خانواده «بجاش» با موانعی روبه‌رو شدند. نه تنها از دسترسی آسان آنها به قربانیان جلوگیری شد، بلکه محل نیز دوباره هدف قرار گرفت و تلاش‌هایی برای هدف قرار دادن آمبولانس و گروه‌های پزشکی انجام شد. علاوه بر این، جاده‌ها مسدود شده و برخی مناطق و محله‌ها از مراکز خدمات درمانی دور افتاده‌اند و در نتیجه انتقال و درمان مجروحان با مشکل مواجه شده است.

وی بیان کرد: سه مرکز درمانی در محله‌های مختلف هدف قرار گرفته‌اند، همچنین بیمارستان زنان و زایمان و کودکان در محله الشمِایتین که با وجود تکمیل ساخت و تجهیزات آن هنوز افتتاح نشده است.

او تاکید کرد: این حملات از منازل شهروندان به مراکز درمانی و خدماتی گسترش یافته است و همزمان با محاصره اقتصادی رخ می دهد. هدف قرار دادن این مراکز، رنج مردم را تشدید کرده و آنها را از خدمات درمانی محروم می‌کند. هدف قرار دادن خانه‌ها، مراکز درمانی، بازارها و مراکز خدماتی در ماه‌های اخیر تکرار شده و قربانیان شامل کودکان، زنان و غیرنظامیان بوده‌اند.

وی افزود که این حملات محدود به اهداف نظامی نبوده، بلکه خانه‌های شهروندان و مراکزی را که به آنها خدمات ارائه می‌دهند نیز شامل شده است.

پیش از این نیز «احمد المساوی» استاندار تعز در دولت تغییر و سازندگی یمن در صنعا بامداد جمعه گفت که بخش عمده جغرافیای این استان در آستانه آزادسازی کامل قرار دارد.

«علی العزیبی» استاندار عدن نیز اقدام عربستان برای تبدیل استان‌های جنوبی و شرقی یمن به صحنه رویارویی نظامی را محکوم کرد. العزیبی عربستان را مسئول ایجاد پایگاه های جدید، بسیج و آموزش نیروهای مسلح و اعزام آنها به جنگ دانست.

وی از ساکنان استان‌های جنوبی و شرقی یمن خواست از محل تجمع نیروها و مراکز نظامی فاصله بگیرند و فرزندان خود را برای حفظ امنیتشان از حضور در پادگان‌ها دور نگه دارند.